Fumettibrutti, i nuovi documenti dopo 10 anni: “Solo per noi transgender tanti ostacoli”

Bologna, 22 gennaio 2025 – Ci sono voluti dieci anni. Dieci anni per cambiare un documento. Dieci anni di disagi, bugie e di diritti privati ma c’è un lieto fine.

A raccontare la sua storia è la fumettista Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, catanese di nascita ma bolognese d’adozione e lo fa con un post sui suoi social. L’artista transgender, che ha realizzato il Vecchione di Capodanno con cui Bologna ha salutato il 2024, tiene a precisare che la colpa non è unicamente dei tribunali o della pubblica amministrazione ma scrive: “L’avvocato di cui mi fidavo mi disse che per la pratica per la rettifica del nome e del genere ci sarebbe voluto tanto tempo. Ho smesso di preoccuparmene perché pensavo che stesse andando avanti, così nel frattempo mi sono laureata e mi sono messa a lavorare. Ma sono passati anni.”

Fumettibrutti durante la presentazione del Vecchione di Capodanno 2024 a Bologna

La colpa della fumettista è stata quindi quella di fidarsi, quella di credere che effettivamente per cambiare nome e genere ci volesse tutto quel tempo. Poi l’arrivo del Covid e la consapevolezza di ulteriori rallentamenti.

Ma dopo la pandemia e il continuo rimandare da parte dell’avvocato sorgono i primi dubbi tanto che “Nell’estate 2023, ho fatto un controllo da sola, scoprendo che la pratica per la rettifica dei miei documenti non era mai stata presentata. Ripeto: mai stata presentata.” scrive nel post e continua “Ho cambiato avvocato e tribunale, ci sono voluti meno di un paio d’anni e all’inizio del 2025 me li hanno dati.”

Il suo racconto parla dell’ennesima disuguaglianza, comunica quanto sia difficile per le persone transgender avere una parità effettiva nei diritti. Scrive infatti Fumettibrutti: “Da oggi quando mi chiederanno che diritti in meno avrei in quanto trans racconterò anche questa storia” e conclude “solo a noi persone transgender, che dobbiamo farci dare un permesso da psicologi e tribunali per i nostri documenti dovuti, può succedere di incontrare certi ostacoli nel proprio cammino per la serenità”.