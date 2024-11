Ghali in concerto, il forte abbraccio di Bologna al rapper: “Senza di voi non sarei qui”

Bologna, 11 novembre 2024 – "Tutto questo è merito vostro, se non fosse per voi non sarei qui. Credete in voi stessi, perché se non lo fate voi, nessuno lo farà per voi”. Il messaggio finale di Ghali, ieri sera in concerto all’Unipol Arena di Bologna, era pieno di gratitudine e fiducia. Fiducia nel prossimo: “Siete stati un dono in questo periodo buio della mia vita”. Gratitudine per l’accoglienza: un vero e proprio abbraccio, carico di entusiasmo e di un calore umano travolgente da parte di fan di tutte le età, che si sono riuniti per accogliere nuovamente il rapper milanese di origini tunisine, di ritorno all’Arena dopo il concerto di sei anni fa.

È stata una serata di fuoco. Letteralmente di fuoco grazie a una scenografia pazzesca dove c’erano anche colonne di fuoco che si accendevano al ritmo delle sue canzoni, che alternano vari stili: dal rap al melodico, con tratti disco e un uso abbondante di autotune. Poi immagini, luci, colori ed effetti speciali, che hanno creato un’atmosfera ricca di pathos. E la risposta dell’Arena allo spettacolo non si è fatta attendere.

Ghali stesso si è sentito travolto dall’entusiasmo con cui è stato accolto. Dopo i primi brani si è fermato un istante: “Non mi è mai successo di fare un concerto con questa energia, siete davvero carichissimi. Ora sarete voi a cantare con me”. E a metà serata, senza che dicesse niente, fermo sulla pedana centrale, si è ‘solo’ guardato attorno, osservando la marea di persone con uno sguardo quasi incredulo e visibilmente stupito, ma pieno di gratitudine: la gente l’ha acclamato ancora di più, spronandolo a continuare con la sua energia.

Il fascino di Ghali, dopotutto, non si trova solo nella varietà musicale dei suoi brani, ma anche nei messaggi che manda: i suoi sono testi di riflessione sull’esistenza umana, ma anche sull’attualità come ‘Banya’ che ricorda il dramma dei migranti che muoiono nel Mediterraneo e mentre cantava, sullo schermo scorrevano le immagini di soccorso in mare di Mediterranea Saving Humans, a cui Ghali ha donato una barca nel 2022, essendo molto attento ai diritti umani. Non mancano poi riferimenti alle sue origini culturali o al suo passato di ragazzino nato in Italia, ma da genitori stranieri: il passaggio dall’italiano all’arabo (e viceversa) nei suoi testi è quell’input in più che trasforma il ritmo e lo rinnova. Ma tutto questo i fan lo sanno: l’Arena ieri sera era tutto un coro, le parole del rapper ripetute a memoria da tantissime voci e il ritmo della sua musica un unico corpo che ballava.

E così sono scivolati uno dietro l’altro tantissimi brani, tra cui ‘Ora d’aria’, ‘22:22’, ‘Barcellona’, ‘Dende’, ‘Walo’, ‘Habibi’. Ma anche quelli forse più celebri per il passaggio nelle radio e in tv, come ‘Cara Italia’, ‘Casa mia’ con cui Ghali ha partecipato al Festival di Sanremo (presente al concerto anche l’extra terrestre Ric Ciolino, amico del cantante), per poi concludere le due ore di concerto con ‘Niente panico’, il brano dedicato alla madre.

Tra la folla bandiere della Palestina, con voci che ogni tanto gridavano ‘Palestina libera’. Ghali ha risposto annodando anche lui una bandiera della Palestina alla stecca del microfono, senza aggiungere altro. D’altronde già ha parlato la sua presa di posizione a Sanremo, così come parlano i suoi brani. Alla fine della serata il suo messaggio è stato diretto al ‘voi’, al ‘tu’: “Credete in voi stessi e inseguite i vostri sogni. Quando lo farete, anche gli altri lo faranno”.