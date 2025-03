Nuovo super aereo per Gianluca Vacchi: “Un sogno che diventa realtà”

Bologna, 13 marzo 2025 – Gianluca Vacchi ‘mette le ali’. L'influencer bolognese ha infatti recentemente acquistato un Bombardier Global Express XRS, un aereo con oltre 11mila chilometri di autonomia che può ospitare fino a 13 persone a bordo consentendo ai passeggeri di raggiungere la costa est degli Stati Uniti senza soste intermedie per rifornire. "Un sogno diventato realtà”, come dice lo stesso influencer che ha personalizzato il velivolo con le sue iniziali e quelle della figlia Blu Jerusalema.

Un velivolo all’avanguardia

Il Bombardier Global Express è un business jet usato per voli a lungo raggio. L'aereo è caratterizzato da una lunga e larga fusoliera e da ali lunghe e sottili con winglet in posizione bassa; ha una coppia di turbofan R-R BR-710 montati nella sezione di coda della fusoliera e un'ampia deriva verticale a T con ampi piani orizzontali.

Sicuro e confortevole

Il moderno jet, avvistato all’aeroporto di Bologna, con selleria in pelle, vanta tre aree di cabina ed è dotato di una cucina attrezzata, oltre che di un comodo letto per consentire all’influencer di riposare nel corso di lunghe tratte. Una sorta di mini-appartamento di lusso con tanto di ufficio per permettere a chi viaggia di lavorare anche durante le trasvolate.

Le reazioni sui social

Il costoso aereo, che può raggiungere i 950 chilometri orari di velocità, è finito subito sotto la lente dei tanti followers che si sono completati con l’influencer anche se non è mancato qualche commento amaro da parte di chi si trova quotidianamente a fare i conti con mutui e bollette da pagare.