Gianni Morandi a Domenica In: “Amici e musica, la ricchezza della mia vita”

Bologna, 26 gennaio 2025 – La lunga carriera di un grande artista che è anche un grande uomo. Gianni Morandi oggi è tornato da super ospite a Domenica In, dopo 30 anni dall’ultima volta ripercorrendo, insieme alla stessa conduttrice e amica di allora Mara Venier, le tappe più importanti della sua carriera, quale contribuito alla storia della musica italiana.

Il cantante bolognese ha festeggiato 80 anni lo scorso 11 dicembre, con il nuovo album ‘L’Attrazione’ contenente alcuni dei suoi più grandi successi tra cui la canzone che dà il titolo al disco, scritta da Jovanotti, e un video realizzato con la collaborazione di tanti artisti amici. Anche di questo si è parlato in trasmissione durante la quale ‘l’eterno ragazzo’, ha saputo emozionare il pubblico con la sua chitarra e le sue canzoni, racconti, aneddoti sul percorso artistico e sulla sua vita familiare e commenti sui numerosi video mandati in onda dalla regia.

Ottanta primavere in musica

Ad aprire la lunga intervista di Mara Venier, la scheda omaggio realizzata da Vincenzo Mollica. “Mi piace pensare – ha detto lo storico giornalista Rai – che il primo vagito di Gianni sia stato cantando per poi non smettere mai. Ha attraversato 80 primavere costellate da canzoni di grande successo cantando l’amore in tutte le sue declinazioni, riempendo il suo medagliere di tante vittorie, fino a ‘L’Attrazione’ un inno alla vita e all’amicizia”.

L’infanzia a Monghidoro

Morandi ha raccontato di sé partendo dalla sua infanzia vissuta a Monghidoro ricordando il papà ciabattino e la mamma stiratrice, definiti ‘canterino’ lui e ‘sfegatata fan di Claudio Villa’ lei e il suo amore fin da bambino per il canto. “Andavo dal barbiere che mi faceva salire su un trespolo – ha detto – e mi faceva cantare le canzoni che ascoltavo alla radio”. Era ancora un bambino Morandi, quando iniziò la scuola di canto a Bologna con lezioni settimanali. “Mio padre acconsentì a mandarmi – ha confidato – a patto che continuassi a lavorare con lui”.

Dalle prime esibizioni a Canzonissima

Era il 1958 quando Morandi, a 13 anni, inizia ad esibirsi in pubblico accompagnato dalla maestra Scaglioni, tra le prime persone a credere in lui. Così inizia un periodo di grande crescita che lo porterà a raggiungere l’enorme e inatteso successo. Erano gli anni ’60 e a fare da padrone erano le sue canzoni, la conoscenza con i grandi artisti del momento, tra cui Claudio Villa e Mina. “Mia madre era talmente innamorata di Claudio Villa che quando vinsi Canzonissima e lui arrivò secondo, si dispiacque – ha raccontato sorridendo – mentre conobbi Mina il primo maggio del 1960 in una balera di Sorbolo. Lei era ospite d’onore io facevi parte dell’orchestra base”. Morandi non poteva ancora sapere di tutti i successi che sarebbero venuti da lì, comprese le collaborazioni con la stessa Mina. “Ho vissuto gli anni di grande successo e popolarità con gioia e divertimento – ha detto – ero giovanissimo e con i primi soldi ho comprato il frigorifero, la televisione, quello che serviva e che non potevamo permetterci. Ero fiero di portare i soldi a casa. Eppure mio padre mi ammoniva sempre e mi diceva di mettere soldi da parte perché tutto poteva finire”.

Il periodo buio

Arrivano gli anni ’70 e con l’epoca delle contestazioni, del fascino della musica americana, Morandi entra all’improvviso nel percorso buio della sua carriera. “All’improvviso sono diventato famoso e all’improvviso sono entrato nel momento drammatico della mia vita – ha raccontato – venivo fischiato perché il mio personaggio non rispondeva al piacere del pubblico. La crisi di lavoro si è unita alla morte di mio padre avvenuta nel 1971 a soli 49 anni e poi al divorzio con la mia prima moglie. Fino ad allora avevo conosciuto solo il lato bello della vita. All’improvviso ho conosciuto l’altra faccia della medaglia”. Inizia da qui, un percorso diverso per Morandi che, seppur giovanissimo, si occupa dei due figli Marianna e Marco e si iscrive al conservatorio Santa Cecilia dove entra nella classe di Contrabbasso. “Ho vissuto quel periodo con serenità – ha proseguito – anche se il successo era finito per me, ero grato per aver vissuto quegli anni. Non pensavo certo che sarei tornato a cantare, piuttosto di poter entrare in una scuola per insegnare musica”.

L’incontro con Mogol e le ‘Canzoni stonate’

Ma il destino ha scelto diversamente per Morandi. Erano gli anni ’80 quando viene cercato al telefono da Mogol. “Mi telefonò con l’intento di metter su una squadra di calcio composta da cantanti e artisti – ha raccontato al pubblico facendolo divertire imitando la voce di Giulio Mogol – quella che poi sarebbe diventata la nazionale cantanti. Da qui mi invitò a casa sua a Milano dove con mia grande gioia scrisse per me ‘Canzoni stonate’. Così è ripartita la scalata al successo ininterrotto di Gianni Morandi, con nuovi album, canzoni che hanno fatto la storia del cambiamento epocale del tempo, di numerose collaborazioni artistiche.

La grande amicizia con Lucio Dalla

Impossibile non parlare di Lucio Dalla. “Lo conobbi quando io ero famoso e lui ancora non cantava ma suonava il clarinetto e non riusciva a trovare la strada per la sua affermazione – ha raccontato – poi ci siamo ritrovati artisticamente quando lui era diventato famoso ed io ero caduto nel silenzio. In questo capovolgimento di successo non abbiamo mai trascurato la nostra amicizia. Poi sono venute le collaborazioni, il tour insieme, ‘Vita’..”. Morandi, ha salutato il pubblico di Rai 1 ricordando il valore che gli amici hanno avuto nella sua vita e l’arcivescovo di Bologna Monsignor Matteo Maria Zuppi “Una persona che sa ascoltare, dare consigli e conforto”.