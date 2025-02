Gianni Morandi allegro chirurgo con un paziente speciale: Jovanotti

Bologna, 5 febbraio 2025 – “Si gioca con ‘Il Corpo Umano’”. È la frase scritta da Gianni Morandi a corredo di una foto divertente, pubblicata su Instagram e su Facebook, in cui si diverte in versione allegro chirurgo. Un allegro chirurgo speciale, perché il paziente disegnato è il suo amico Lorenzo Jovanotti.

Il nuovo progetto musicale di Jovanotti

Come la copertina del nuovo progetto musicale del Jova, da lui stesso realizzata insieme a Sergio Pappalettera di Studio Prodesign, ispirata appunto al gioco da tavola cult degli anni Ottanta. Il suo sedicesimo disco di inediti, ispirato alla lunga riabilitazione dopo il grave incidente in bici, è un invito alla speranza e si chiama proprio “Il Corpo Umano. Vol.1” (titolo che fa presagire un secondo volume). Un album di rinascita.

La foto di Morandi con il gioco ha fatto subito il pieno di like e commenti, tra cui quello di Saturnino e dello stesso Jovanotti, che ha risposto con tanti cuori. “L’Allegro Chirurgo con le sembianze di Jovanotti”, commentano fan e follower, “Pure io lo voglio”, “Occhio Gianni, con cautela!”, “Ci giocavano i miei figli”. E ancora: “Jova, Pesaro sta scaldando i motori”, in riferimento al nuovo tour nei palazzetti italiani che prenderà il via il 4 marzo da Pesaro.

L'amicizia tra Morandi e Jovanotti

Morandi, l’eterno ragazzo, nato a Monghidoro (Bologna) nel 1944, ha regalato negli anni successi indimenticabili e senza tempo. Ed è un grande amico di Jovanotti. È andato anche a trovarlo durante il suo “ritiro”; il cantautore ha scelto il Padiglione delle Feste delle Terme di Castrocaro come location per le prove del suo nuovo tour e lo ha descritto come “il posto più bello del mondo”.

Gianni Morandi e Lorenzo Jovanotti (da Instagram)

A novembre è uscito il nuovo singolo di Morandi, “L’attrazione”, che ha anticipato l’uscita dell’album, che porta lo stesso nome, il 13 dicembre. Il brano è stato scritto proprio dall’amico e collega Lorenzo Jovanotti, che aveva spiegato: “L’ho scritta per lui, e l’ha cantata come solo lui sa fare. La nostra amicizia è piena di momenti pazzeschi e questa canzone nasce da uno di questi. Lui è sempre un Morandi, e qui è un Morandi nuovo, spaziale!”

Collaborazioni e l’incidente

Era uscito anche un breve reel sui social per sintetizzare l’intesa e il lavoro tra i due artisti diventati ormai "fratelli di cuore", quando l’artista di Cortona era andato a trovare Morandi a casa, a Bologna. La collaborazione artistica tra i due è consolidata: già nel 2021 Jovanotti ha scritto “L’allegria”, brano che permise al cantante bolognese di tornare in scena dopo un incidente. Da lì è nata una serie di successi, tra cui “Apri tutte le porte”, che portò Morandi a Sanremo nel 2022, dove si classificò terzo.

Dopo l’incidente di Jovanotti a Santo Domingo, una brutta caduta in bici dove si era rotto spalla e femore, Morandi era andato a fargli visita durante la fisioterapia a Forlì.