Il video di Gianni Morandi sull’autobus a Bologna: “Per il taxi non avevo una lira oggi”

Bologna, 2 aprile 2025 – Gianni Morandi ‘beccato’ su un autobus a Bologna. Beccato si fa per dire, che il video in cui scherza e ride con i passeggeri l’ha pubblicato proprio lui sui suoi canali social, scrivendo: “Tornando a casa...”.

“Dove vai?” chiede a una ragazza che, cercando di trattenere le risate per la simpatia del cantante, risponde: “via Toscana”. “Via Murri” risponde, interpellato, un altro passeggero allegro.

"Io vado un po’ più in là, a San Lazzaro”, continua Morandi. “Potevamo anche prendere un taxi, però non avevo una lira in tasca oggi!”, scherza il ragazzo di Monghidoro. “Eh dillo a me”, sta al gioco il passeggero.

E subito le risposte dei fan: “Che forte Gianni! Sul taxi ti saresti divertito meno!”; “Gianni, che fortuna hanno avuto quei passeggeri”; “Sei troppo forte… questo è il motivo per cui piaci a tutti dai bimbi fino ai nonni!”.

Gianni Morandi sull'autobus: alcuni frame del video che ha postato sui social

E dopotutto Morandi è amato anche e soprattutto per questo: per la sua convivialità e la sua simpatia. Trovarlo in giro per Bologna o l’Italia è possibile: non si nega a una foto, uno scambio di battute e semplicemente ama stare in mezzo alle persone e ai suoi concittadini.

L’eterno ragazzo, 80 anni lo scorso 11 dicembre, ha ben svariati milioni di followers sui suoi canali social e lì ama condividere anche le notizie sulla sua famiglia. Molto apprezzata la foto di famiglia, condivisa per i 18 anni dei nipoti Jacopo e Leonardo. Un ritratto di festa per la raggiunta maggiore età dei ragazzi.