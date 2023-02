Gianni Morandi e la cannabis: “Non l’ho mai provata, ma ce l’ho davanti a casa a Bologna. E’ facile trovarla”

Bologna, 11 febbraio 2023 – Settantotto anni, mentalità da ragazzino e la capacità di non essere mai praticamente fuori luogo. Gianni Morandi non si tira mai indietro, nemmeno quando si parla di cannabis. Già perché quando Fedez, in conferenza stampa a Sanremo, gli getta l’amo sul tema della legalizzazione, l’eterno ragazzo risponde: “Non l’ho mai provata, devo rimediare”, dice probabilmente con ironia.

Ciò che ha notato il cantante però è che non è così difficile trovarla: “Davanti a casa mia a Bologna (San Lazzaro, ndr) coltivano la canapa e io sento questo profumo, la usano anche per medicina, chi la vuole usare la usa, io non so rispondere se sia giusto legalizzare ha aggiunto più seriamente -. Intanto chi la vuole trovare, la trova".

"Anche io usai la diretta contro la censura”

E’ ancora lunga la scia del caso Fedez, dopo che il rapper, in diretta ha strappato la foto del viceministro FdI Galeazzo Bignami, assumendosene la responsabilità. “Quando uscì 'C'era un ragazzo' – racconta poi Morandi -, la radio della Rai censurò il pezzo perché non volevano che si dicesse 'è morto nel Vietnam'. Non la mandavano in onda. Ma c'era un festival, il Festival delle Rose, dove andai. Era in diretta. Io ci andai e cantai è 'morto nel Vietnam'". Amadeus ha aggiunto: "Se lo avesse fatto nel mio festival, glielo avrei lasciato fare".