Gianni Morandi, foto con l’occhio coperto: fan preoccupati

Bologna, 28 maggio 2025 - Gianni Morandi posta una foto su Instagram durante una visita oculistica: scatta l'apprensione tra i fan. "Che è successo Gianni? Spero nulla di grave un abbraccio", scrive uno preoccupato; "non farci brutti scherzi mi raccomando. Ti vogliamo in forma, come d'altronde sei sempre". Ma l'eterno ragazzo fa subito chiarezza e rassicura i follower: "Check up all’occhio sinistro, con il dottor Pizzino, oculista. Tutto bene".

Gianni Morandi con il dottore oculista Pizzino (foto da Instagram)

La vita sui social: dal Bologna agli spettacoli

Nella foto il cantante bolognese appare con un occhio coperto con una conchiglia rigida trasparente, ma è sorridente e per niente preoccupato al fianco del dottor Pizzino. Gianni Morandi condivide molti attimi e video della sua vita con i fan sui social: dall'amore per il suo Bologna, ai momenti di spettacolo fino alle giornate in famiglia. E ogni post colleziona "mi piace" e tanti commenti ai quali spesso l'artista risponde. Insomma, il suo pubblico lo ama da sempre e quando viene pubblicato una foto diversa dal solito che riguarda la salute del loro idolo (come quella postata oggi), allora il popolo del web si preoccupa, si informa e soprattutto rinnova il proprio affetto per il cantante.

Il precedente: la foto con l’occhio bendato

Il 24 aprile 2024 Gianni Morandi postò una foto con un occhio bendato e anche in quel caso i fan si sono allarmati. "Ho fatto a pugni, evviva”, aveva scritto su Instagram, ma in molti avevano ipotizzato un’operazione alla cataratta. Sotto quel post erano comparsi diversi commenti, tra i più preoccupati anche Cesare Cremonini, che aveva commentato in dialetto bolognese “Sa fet Gianni” ed Emma Marrone (“Ma Gianni”, con una faccina sorridente).