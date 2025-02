Gianni Morandi da Linus: emozioni e risate al teatro Duse

Bologna, 24 febbraio 2025 – Sale sul palco del Duse, in tuta, tra gli applausi e le risate. È Gianni Morandi il super ospite (video) della ‘radio dal vivo’ creata da Linus che nel weekend ha affascinato il pubblico bolognese.

In uno studio, a teatro, le cui pareti sono arredate esclusivamente con scaffali contenenti gli amati vinili del conduttore, è andato in scena Radio Linetti Live, lo spettacolo che Linus, simbolo di Radio Deejay, ha portato in duplice data al Teatro Duse di via Cartoleria.

Gianni Morandi e Linus: una serata tra ricordi, risate ed emozioni al teatro Duse di Bologna

Gianni Morandi e Linus: una serata di risate ed emozioni

“Mi ha chiamato Rudy Zerbi – commenta Morandi sul palco – e mi ha detto ‘guarda che c’è Linus che ha parlato di te per dieci minuti’. “Ma ho detto solo cose belle su di te: ho detto che ti lavi i denti per venti minuti tutte le sere”, incalza Linus. “Confermo”, ride Gianni Morandi.

Il one man show di Linus, dove storie, curiosità e memorie personali si fondono in un racconto intimo, diventa all’improvviso uno show a tre. Insieme a Morandi, infatti, sul palco a fine spettacolo anche Rudy Zerbi.

Ricordi e momenti speciali

“Stasera mi sono divertito tantissimo - dice -, ho riso e ho pianto". E poi scatta il momento nostalgia: “Anche io mi sono emozionato – confessa Linus al microfono. Soprattutto quando sono arrivato qui, perché per arrivare in questo teatro sono passato davanti all’ingresso dei Giardini Margherita, nel posto dove io e te abbiamo corso mille volte la famosa Run Tune Up”.

Un’occasione, quella della Run Tune Up, che Gianni Morandi non si lascia sfuggire: “Quest’anno sarà il due marzo e c’è anche la maratona, che correremo”, dice mentre fa un accenno di corsa sul palco.

Alcuni momenti della serata al teatro Duse di Bologna: sul palco risate e abbracci tra Gianni Morandi e Linus

Il Teatro Duse protagonista

Prima di chiudere lo show, tra ricordi e canzoni, il Teatro Duse diventa il vero protagonista. “Io questo teatro lo amo – dice Morandi – perché sono stato qui 36 volte, davanti a questi 999 posti. È un luogo storico, dove sono passati davvero tutti. Mi piace vedere in faccia la gente che sorride. Ci sono spettacoli in cui vedi dormire il pubblico, ma qui ci siamo divertiti”.

E la risposta ironica di Linus non tarda ad arrivare: “Quando abbiamo pianificato le date di questa tournée – racconta – abbiamo previsto una data sola qui, che però è andata esaurita subito. C’è voluto così poco tempo che mi hanno chiamato e mi hanno detto ‘il sold out così veloce al Duse non l’ha fatto neanche Gianni Morandi’ e mi hanno chiesto di fare un’altra data. Io l’ho fatta per questa soddisfazione”, dice tra le risate del pubblico.

E con un accenno di ‘C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’, seguito dalla voce del pubblico, è Gianni Morandi a chiudere la seconda data del Radio Linetti Live a Bologna.