Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano: tris di ospiti a Sanremo 2023. “Canteremo insieme”

Al Bano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri

Bologna, 8 gennaio 2023 – Sui social c’è già chi parla del “trio delle meraviglie” e, a dirla tutta, pare che pure loro non stiano più nella pelle. Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri: superospiti della seconda serata del Festival di Sanremo, tutti e tre insieme sul palco.

Ad annunciarlo per primo – in televisione – è il conduttore Amadeus: "Tutti e tre insieme sul palco è un grande evento mai accaduto prima". Ma sono bastati pochi minuti per avere conferme anche sui social dell’Eterno ragazzo. “Canteremo insieme a Sanremo...”, si legge sulla pagina Facebook di Morandi. Sotto, un fotomontaggio con i visi dei tre cantanti (le foto paiono essere di qualche annetto fa), e sotto la consueta valanga di commenti dei fan di Gianni, asciuttissimo nel suo annuncio.

“Alla fine ce l'avete fatta – scrive qualcuno -. Mi piace molto questa notizia. Renderete quella serata indimenticabile. Bravissimi! Buona serata e un abbraccione affettuoso”. E in effetti era un po’ che i tre pare avessero in mente un’idea così: “A Sanremo insieme con Massimo e Gianni: è un sogno che si avvera!”. Così Al Bano accarezza l'idea: “Dal 1996, mi venne in mente considerando il fatto che eravamo tre figli di un sano proletariato, uno del profondo sud, uno napoletano e uno del nord, tutti e tre con una storia in comune e con la voglia di cambiare il nostro assetto sociale e morale”.

Cosa canteranno? Per ora gran riserbo, però, Al Bano sottolinea: “Dobbiamo ancora incontrarci e decidere cosa facciamo. Ma tutto deve essere bello, evocativo, propositivo. Dobbiamo dare il massimo”.