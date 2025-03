Gianni Morandi, la foto di famiglia per i 18 anni dei nipoti Jacopo e Leonardo

Bologna, 22 marzo 2025 – Un altro momento importante per la famiglia del mitico Gianni Morandi. Il cantautore ha infatti postato sui suoi profili social una bellissima foto in cui brinda alla maggiore età dei nipoti Jacopo e Leonardo, gemelli e figli di Marco Morandi e Sabrina Laganà.

Una foto che ritrae l’artista sorridente, sempre orgoglioso della propria famiglia.

Immediati i commenti dei fan che hanno voluto condividere la giornata speciale con Gianni.

"Due ragazzi straordinari, avanti così”, recitavano numerosi commenti, fatti da nonni e genitori che, grazie a Morandi, hanno potuto rivivere con il pensiero quell’importante passaggio della vita che è il raggiungimento della maggiore età.

I nipoti di Gianni Morandi in tv su Canale 5

Jacopo e Leonardo, nonostante la giovane età, vantano già un’esperienza televisiva. Sono stati infatti tra i personaggi ricorrenti della serie tv ‘Amore pensaci tu’ andata in onda su Canale 5.

Insomma, una famiglia che ha musica e recitazione nel dna, come confermano gli stessi Marco Morandi e la sorella Marianna.

Marco e Marianna Morandi, spettacolo al Teatro Celebrazioni

Cresciuti tra canzoni famose, film di successo, rotocalchi e ospitate in TV – Marco Morandi e Marianna Morandi, figli e fratelli d’arte, sono infatti pronti a esibirsi insieme per raccontare i tanti aneddoti e i ricordi esilaranti che hanno segnato la loro vita e che hanno condiviso con papà Gianni, mamma Laura e la Tata Marta.

‘Benvenuti a casa Morandi’ è il titolo del loro spettacolo, in programma al Teatro Celebrazioni di Bologna domenica 23 marzo alle 18.

In scena fratello e sorella si ritrovano a svuotare la casa della loro storica tata – per cinquant’anni a casa Morandi e che ora è passata a miglior vita – scoprendo che questa donna li ha amati talmente tanto da aver conservato giocattoli, ricordi, quaderni e addirittura ricostruito la loro cameretta. Nostalgia, sorprese e risate si alternano nel cercare in casa qualcosa di molto importante. A tutto questo si aggiunge un traslocatore, ex ballerino, che si invaghisce di Marianna e che sarà difficile da contenere.

A interpretarlo è Marcello Sindici, che ha firmato inoltre le coreografie dello spettacolo.

Benvenuti a casa Morandi è una commedia romantica, ricca di musica ed episodi divertenti, che parla in maniera ironica della vita dei due protagonisti: un viaggio nel loro passato ma anche in un presente pieno di domande, dubbi, (in)certezze e incursioni telefoniche di papà, mamma e figli sempre pieni di richieste. Dopo un lungo periodo a cui si è dedicata alla famiglia, Marianna Morandi torna a recitare, sollecitata amorevolmente – sia nella realtà che nella finzione – dal fratello Marco, che da anni alterna la sua attività artistica al ruolo di padre. Insieme offrono un racconto autentico, in cui lo spettatore può riconoscersi.

Lo spettacolo, scritto dai due protagonisti assieme a Elisabetta Tulli e a Pino Quartullo, che ne ha curato anche la regia, è con le musiche originali di Marco Morandi and Sons, con le scene di Mauro Paradiso e con le luci e il suono di Alessandro Bernardini.

L’aiuto regia è Giorgio Melone, mentre l’assistente alla regia è Tommaso Sassi.