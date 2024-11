Gianni Morandi e il nuovo singolo di firmato da Jovanotti: L’attrazione

Bologna, 8 novembre 2024 – Il conto alla rovescia è iniziato per i fan di Gianni Morandi: il suo nuovo singolo, “L’Attrazione”, uscirà su tutte le piattaforme il 15 novembre.

Ad annunciarlo è il cantante stesso con un post sul suo profilo Instagram, dove si possono ascoltare in anteprima soltanto le prime note del brano, scritto dall’amico e collega Lorenzo Jovanotti.

Sui social, l’attesa è già palpabile: alcuni notano nei primi secondi del brano un richiamo al successo storico “In ginocchio da te”, con cui Morandi vinse il Cantagiro nel 1964.

Gianni Morandi, 79 anni. L'attrazione è il terzo brano nato dalla collaborazione con Jovanotti

I commenti dei fan

“Che bello, l’inizio ricorda il suo vecchio stile”; "Non vedo l’ora di ascoltarla, sono sicura che non deluderà”; “Mi piace già solo ascoltando queste poche note”, sono solo alcuni dei commenti entusiasti che anticipano l’uscita.

Le parole di Jovanotti

Jovanotti, che ha condiviso a sua volta un post per raccontare di più sul brano, ha descritto "L’attrazione” come una vera e propria evoluzione per Morandi: “L’ho scritta per lui, e l’ha cantata come solo lui sa fare. La nostra amicizia è piena di momenti pazzeschi e questa canzone nasce da uno di questi. Lui è sempre un Morandi, e qui è un Morandi nuovo, spaziale!”

Il sodalizio

La collaborazione artistica tra i due è ormai consolidata: già nel 2021 Jovanotti scrisse "L’allegria", brano che permise al cantante bolognese di tornare in scena dopo un incidente.

Da lì è nata una serie di successi, tra cui il brano "Apri tutte le porte", che portò Morandi a Sanremo nel 2022, dove si classificò terzo. Quell'anno conquistò la serata delle cover proprio insieme a Jovanotti, con un medley dei loro brani più celebri. "L’attrazione" si preannuncia dunque come una nuova tappa in questo sodalizio artistico, e sembra già pronta a conquistare l’affetto dei fan di tutte le generazioni.