Gianni Morandi e l’annuncio misterioso: “Mi prendo una pausa dai social”

Bologna, 26 agosto 2025 - Gianni Morandi annuncia una pausa dai social (video) e lo fa con un video pubblicato sia su Instagram che Facebook. Non spiega il motivo ai follower: è subito giallo sulla scelta dell'artista. "Gianni l'importante è che tu stia bene", la frase ricorrente tra i messaggi dei fan. "Ciao a tutti - dice Morandi nel video - Volevo dirvi che voglio prendermi una pausa dai social, da Instagram, da Facebook... Quindi ci vedremo tra un po' di tempo. Ciao".

Gianni Morandi ha annunciato ai suoi fan una pausa dai social: "Ci vedremo tra un po' di tempo. Ciao"

Poi nel post scrive in modo ironico: "Ragazzi... mi prendo una pausa dai social... il telefono non ce la fa più a starmi dietro. A presto!!!". L'annuncio dell'eterno ragazzo ha ricevuto in pochi minuti migliaia di messaggi, di like e numerose condivisioni su Facebook dove il cantante è seguito da 3,2 milioni di persone. Su Instagram, dove la pagina conta 2 milioni di follower, il post ha ottenuto in meno di un'ora 10mila like (c'è anche quello dell'amico Jovanotti) e oltre 600 commenti. C'è chi è un po' preoccupato per la scelta di Morandi e chi invece la condivide o quanto meno la comprende.

"Ammiro la tua scelta intelligentissima a prenderti questa pausa", scrive un fan; "Ci mancherai, torna presto", un altro; e ancora: "Gianni non so come faremo senza un tuo saluto tutti i giorni.. Comunque è giusto che anche te ti prendi i tuoi spazi e poi ritorni da noi più in forma di prima... Un abbraccio"; "Ogni tanto fa bene prendersi una pausa da tutti i social noi ti aspettiamo presto. Un grandissimo abbraccio a te e ad Anna"; "Quel che decidi per noi va bene ci sentiamo e vediamo a tuo comodo ma stai tranquillo non ti allontani dai nostri cuori"; "Buon riposo Gianni ogni tanto ci vuole. Sei un grande uomo, generoso, altruista, gioioso oltre ad essere un grandissimo artista"; "No Gianni non ci lasciare"; "Spero che stai preparando qualcosa...e che il presto sia… presto!"; "Mi dispiace tantissimo era una bella abitudine la tua presenza, anche se impegnativa".

Messaggi che si rincorrono proprio sui profili social dell'artista che per un po' rimarranno quindi in silenzio. Mentre i follower erano abituati a interagire spesso, ad ogni post condiviso da Morandi: dalle foto della vacanze, fino alle partite della squadra del cuore (il Bologna), trasferte incluse; dalle quotidianità a casa in famiglia alle serate con gli amici colleghi sul palco. E pochi giorni fa il cantante aveva persino condiviso le foto dei suoi allenamenti in palestra con il suo personal trainer. Proprio ieri aveva pubblicato la foto con Arrigo Sacchi a Milano Marittima (“grandissimo uomo di calcio, allenatore del Milan stellare”, aveva scritto nel post); e ancora prima un lungo post per l’addio a Pippo Baudo: “Sono molto addolorato… Ti vorrò sempre bene” Video e foto che raccontavano la vita dell'artista post dopo post. E i fan fanno già il conto alla rovescia per la fine di questa pausa misteriosa.