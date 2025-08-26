Gianni Morandi e l’annuncio misterioso: “Mi prendo una pausa dai social”

Bologna, 26 agosto 2025 - Gianni Morandi annuncia una pausa dai social (video) e lo fa con un video pubblicato sia su Instagram che Facebook. Non spiega il motivo ai follower: è subito giallo sulla scelta dell'artista. "Gianni l'importante è che tu stia bene", la frase ricorrente tra i messaggi dei fan. "Ciao a tutti - dice Morandi nel video - Volevo dirvi che voglio prendermi una pausa dai social, da Instagram, da Facebook... Quindi ci vedremo tra un po' di tempo. Ciao".
Poi nel post scrive in modo ironico: "Ragazzi... mi prendo una pausa dai social... il telefono non ce la fa più a starmi dietro. A presto!!!". L'annuncio dell'eterno ragazzo ha ricevuto in pochi minuti migliaia di messaggi, di like e numerose condivisioni su Facebook dove il cantante è seguito da 3,2 milioni di persone. Su Instagram, dove la pagina conta 2 milioni di follower, il post ha ottenuto in meno di un'ora 10mila like (c'è anche quello dell'amico Jovanotti) e oltre 600 commenti. C'è chi è un po' preoccupato per la scelta di Morandi e chi invece la condivide o quanto meno la comprende.
"Ammiro la tua scelta intelligentissima a prenderti questa pausa", scrive un fan; "Ci mancherai, torna presto", un altro; e ancora: "Gianni non so come faremo senza un tuo saluto tutti i giorni.. Comunque è giusto che anche te ti prendi i tuoi spazi e poi ritorni da noi più in forma di prima... Un abbraccio"; "Ogni tanto fa bene prendersi una pausa da tutti i social noi ti aspettiamo presto. Un grandissimo abbraccio a te e ad Anna"; "Quel che decidi per noi va bene ci sentiamo e vediamo a tuo comodo ma stai tranquillo non ti allontani dai nostri cuori"; "Buon riposo Gianni ogni tanto ci vuole. Sei un grande uomo, generoso, altruista, gioioso oltre ad essere un grandissimo artista"; "No Gianni non ci lasciare"; "Spero che stai preparando qualcosa...e che il presto sia… presto!"; "Mi dispiace tantissimo era una bella abitudine la tua presenza, anche se impegnativa".
Messaggi che si rincorrono proprio sui profili social dell'artista che per un po' rimarranno quindi in silenzio. Mentre i follower erano abituati a interagire spesso, ad ogni post condiviso da Morandi: dalle foto della vacanze, fino alle partite della squadra del cuore (il Bologna), trasferte incluse; dalle quotidianità a casa in famiglia alle serate con gli amici colleghi sul palco. E pochi giorni fa il cantante aveva persino condiviso le foto dei suoi allenamenti in palestra con il suo personal trainer. Proprio ieri aveva pubblicato la foto con Arrigo Sacchi a Milano Marittima (“grandissimo uomo di calcio, allenatore del Milan stellare”, aveva scritto nel post); e ancora prima un lungo post per l’addio a Pippo Baudo: “Sono molto addolorato… Ti vorrò sempre bene” Video e foto che raccontavano la vita dell'artista post dopo post. E i fan fanno già il conto alla rovescia per la fine di questa pausa misteriosa.