Gianni Morandi allo stadio per il Bologna: il tifo non va in ‘pausa’

Bologna, 28 ottobre 2023 – Chi si rivede, Gianni Morandi. Il cantautore ha rotto la pausa social, ma non è andato mai in pausa ‘tifo’ e non fa mancare il sostegno al suo Bologna nel derby contro il Sassuolo.

Fotografato sorridente in tribuna del Mapei Stadium, l’eterno ragazzo – 79 anni a dicembre – ha rotto proprio oggi il silenzio social che aveva preso a inizio settembre.

Subito i suoi fan, oltre due milioni di follower solo su Instagram, hanno esultato.

Gianni Morandi al Mapei Stadium di Reggio Emilia per Sassuolo - Bologna (Ansa)

Il suo messaggio: “Sono allo stadio Mapei a vedere il Bologna contro il Sassuolo. Vinca il migliore!” ha scatenato i commenti dei suoi fan, che nell’ultimo mese e mezzo si erano anche preoccupati: la pausa dai social era arrivata senza chiare spiegazioni. “Magari ci farà bene”, aveva detto genericamente.

Il post su Instagram di Gianni Morandi che segna il suo ritorno sui social: era rimasto 'silenzioso' dallo scorso 9 settembre

Ma i suoi sostenitori erano ormai abituati ai suoi aggiornamenti giornalieri: non hanno condiviso di buon grado la scelta, ma senza rinunciare a sperare in un ritorno in tempi brevi. E oggi, complice la fede rossoblù del cantautore, l’attesa è finita.

