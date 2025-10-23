Gianni Morandi e il tour 2026, video annuncio a sorpresa sui social: “C'era un ragazzo compie 60 anni”

Bologna, 23 ottobre 2025 – Gianni Morandi è tornato su Instagram. Dopo una pausa annunciata lo scorso agosto, l'eterno ragazzo ha sorpreso i fan con un video che segna non solo il suo ritorno sulla scena social, ma anche un grande annuncio musicale. Nel video, Morandi appare sorridente e imbraccia la chitarra per intonare la sua celebre hit "C'era un Ragazzo". È proprio questa canzone la protagonista del suo ritorno.

Gianni Morandi e l'annuncio del nuovo tour sui social in occasione dei 60 anni della hit 'C'era un ragazzo' (foto Instagram)

I 60 anni della hit ‘C'era un ragazzo’

L'artista, infatti, racconta ai suoi follower che il brano nel 2026 compirà 60 anni. Un anniversario importante che ha spinto Morandi a una decisione che ha entusiasmato il pubblico. "Per ricordarla, per festeggiarla per cantarla abbiamo deciso di fare un bel tour in Italia per cantarla tutti insieme," ha spiegato Morandi nel video. La conferma arriva anche dalla descrizione che accompagna il post: "Ad aprile 2026 parte il nuovo tour. #ceraunragazzo”

L’ondata di affetto dei fan

Il ritorno dell'artista è stato accolto da un'ondata di affetto da parte dei fan, che attendevano sue notizie da mesi. I commenti sotto il post testimoniano la gioia del pubblico. "Che bello riaverti tra noi ci sei mancato", scrive un utente. Gli fa eco un altro fan: "Che bello Gianni, bentornato, ti aspettavamo con ansia." E ancora: "Ciao Gianni!!!!!! Che meraviglia in concerto!! Non vedo l’ora!! Un bacio".

La pausa dai social

Questo atteso ritorno segna la fine della pausa dai social che Morandi aveva annunciato lo scorso 26 agosto 2025. All'epoca, l'artista aveva salutato i suoi follower (milioni tra instagram e facebook) spiegando ironicamente che doveva fermarsi perché "il telefono non ce la fa più a starmi dietro". Quell'annuncio aveva generato migliaia di messaggi, tra la preoccupazione e la comprensione dei fan, abituati ai suoi aggiornamenti quasi quotidiani, dalle foto con l'amata Anna agli allenamenti, fino agli incontri con amici e colleghi. Durante questi mesi di silenzio, l'artista aveva fatto un'unica, sentita eccezione per pubblicare una foto con Giorgio Armani, esprimendo il suo cordoglio: "Se ne va un uomo che ha reso grande l’eleganza italiana. Ciao Giorgio ". Ora, però, l'attesa è finita. Gianni Morandi è tornato, e lo ha fatto nel modo migliore: con la sua musica e la promessa di un nuovo, grande tour per cantare ancora una volta tutti insieme.