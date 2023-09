Ginevra Lamborghini a Tale e Quale Show, Malgioglio: “Non si chiamava Elettra?”

Bologna, 23 settembre 2023 – D’accordo, Ginevra Lamborghini ieri sera ha vestito i panni di Annalisa cantando “Mon Amour”. Ma che c’entrava Elettra? Niente. A confondere le due sorelle è stato Cristiano Malgioglio, tra i giurati di “Tale e Quale Show”. Ma andiamo per ordine.

Il talent, condotto da Carlo Conti, giunto alla sua tredicesima edizione, si è confermato un successo, conquistando gli ascolti della prima serata. Tra i concorrenti ci sono Scialpi, Jo Squillo, Pamela Prati, Maria Teresa Ruta, Ginevra Lamborghini e Jasmine Rotolo. In giuria, come sempre: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Chiara Ferragni, imitata da Valentina Barbieri.

Dopo l’esibizione di Ginevra Lamborghini, Malgioglio ha commentato: “Devo dire che Elettra più che una Lamborghini era una 500”. Subito gli si è avvicinato Carlo Conti: “No, lei è Ginevra”. E Malgioglio ha provato a mettere una toppa: “Ah, non sei Elettra? Sei la sorella? Ma io non sapevo che Elettra avesse una sorella”.

E se il conduttore ha provato ad abbozzare una risata, Lamborghini junior è rimasta impassibile, nemmeno una parola. Del resto si sa che tra le due ereditiere non scorra buon sangue: Elettra non aveva nemmeno invitato Ginevra al suo matrimonio.

Dopo la gaffe, il giurato ha continuato: “Comunque brava, anche se Annalisa appoggia di più la voce, questa vocalità meravigliosa e straordinaria che ha. In un’intervista ho letto che hai paura di me e delle mie critiche. Non devi avere questo timore. Perché io dico solo quello che penso e che mi trasmette un’esibizione. Sono qui per questo, per spiegare cosa sento dopo aver visto una vostra performance”. Solo alla fine Malgioglio ha un po’ corretto il tiro: “Comunque devo dire una cosa a questo punto: sei più bella di tua sorella Elettra! Ok l’ho detto”.