Giorgia in concerto a Bologna, le date raddoppiano: ecco quando si esibirà

Bologna, 17 marzo 2025 - Giorgia raddoppia le date a Bologna. La cantante è impegnata in due tour: il primo che inizia quest’estate per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei” e il secondo che scatta a novembre e sarà un live nei principali palasport italiani. La data zero del ‘Come saprei live’ sarà a Biella l'11 giugno per poi proseguire con il già sold out del 14 giugno alle Terme di Caracalla di Roma. Mentre la prima data del tour dei palasport (che comprende le due date di Bologna) sarà invece a Jesolo il 25 novembre.

Doppia data a Bologna: quando

A Bologna Giorgia arriverà il 6 dicembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. A grande richiesta però anche l’anno prossimo ci sarà un appuntamento dell’artista sotto le Due Torri, raddoppiando quindi la data. Infatti la cantante che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo con il brano “La cura per me”, tornerà a calcare il palco dell’Unipol anche nel 2026, precisamente il 21 marzo.

Dove e da quando sarà possibile comprare i biglietti

I biglietti per tutte le nuove date (per ora oltre Bologna anche Milano e Firenze) saranno disponibili da lunedì 17 marzo alle 16 in prevendita online e nei punti vendita abituali.

Il successo del brano "La cura per me"

Giorgia ha partecipato all'edizione di Sanremo 2025 sotto la conduzione di Carlo Conti. Il brano che ha portato sul palco dell'Ariston "La cura per me" ha avuto un successo unico diventando una delle canzoni più amate del concorso canoro. Infatti ha scalato le classifiche riuscendo ad essere anche uno dei brani maggiormente utilizzati su Tik Tok.