Grandi amori sotto le Torri: i Romeo e Giulietta bolognesi

Corte Galluzzi e la torre dove, secondo la leggenda, abitava Virginia

Bologna, 29 marzo 2023 – Non c’è solo Verona. Anche Bologna ha i suoi Romeo e Giulietta. Non sono stati cantati da William Shakespeare, ma ci sono tutti gli ingredienti per essere assimilati agli amanti più famosi: amore tragico, mancato lieto fine, famiglie rivali.

Scoprirete che i Romeo e Giulietta bolognesi s’innamorarono perdutamente nonostante fossero eredi di due famose famiglie (i Galluzzi e i Carbonesi, appunto) che si odiavano.

Insomma, un po’ come i Capuleti e i Montecchi, l’amore di Virginia e Alberto venne osteggiato dalle due famiglie a cui appartenevano. Siamo nella Bologna medievale: è il 1258. I Galluzzi sono Guelfi, i Carbonesi Ghibellini. Pure uno sguardo in più per Virginia e Alberto è di troppo, figurarsi le nozze. A raccontarci di Virginia e Alberto è Elena Selmo, guida turistica e responsabile visite guidate dell’associazione ’Succede solo a Bologna’ che punta a valorizzare e promuovere il nostro territorio, ospite della nuova puntata del nostro podcast.

«I due rampolli – che erano vicini di casa – si sposarono segretamente. Ma una una volta scoperti dalle due famiglie è la fine. I Galluzzi si vendicheranno con il sangue e uccideranno Alberto. Virginia, disperata, s’impiccherà. Come Romeo e Giulietta, anche la leggenda di Virginia e Alberto nasce da storie vere", spiega Elena. Che svela come sotto le Due Torri anche Imelda Lambertazzi e Bonifacio Geremei, altri due rampolli di famiglie altrettante famose, possono essere accomunati ai Romeo e Giulietta made in Verona.

"Qui siamo nel 1270, prima della cacciata definitiva dei Ghibellini da Bologna... E anche in questo caso Imelda e Bonifacio s’innamorano, ma una volta scoperti dai fratelli di lei l’idillio si trasformò in tragedia...", sottolinea Selmo.

Una storia, comunque, nota nell’Ottocento, tant’è che Gaetano Donizetti la mise in scena al Teatro San Carlo di Napoli nel 1830, facendo conoscere questa coppia anche fuori dalle mura bolognesi. Tant’è che allora i ’veri’ Romeo e Giulietta bolognesi erano considerati loro, Imelda e Bonifacio, fonte d’ispirazione anche di diversi dipinti. Oggi, invece, sono più noti Virginia e Alberto. Scopriteli con il nostro podcast, magari passeggiando tra Corte Galluzzi e via de’ Carbonesi...