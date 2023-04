Greeta Van Fleet a Bologna, all’Unipol Arena l’unica data italiana. Caccia ai biglietti

Bologna, 18 aprile 2023 – Gli ‘eredi' dei Led Zeppelin sbarcano a Bologna. I Greta Van Fleet tornano in Italia per un'unica data il 30 novembre, proprio all'Unipol Arena.

Il tour 2023 celebra l'atteso terzo album in studio Starcatcher, in uscita il 21 luglio per Lava/Republic Records, della rock band vincitrice di un Grammy.

Starcatcher World Tour

Lo Starcatcher World Tour parte il 24 luglio a Nashville alla Bridgestone Arena. Il tour, prodotto da Live Nation, prevede tappe all'iconico Madison Square Garden di New York e al The Forum di Los Angeles, oltre che alla Ovo Arena di Wembley a Londra e ad altre ancora.

Lo Starcatcher World Tour prevede il supporto degli ospiti speciali Black Honey. Il gruppo sarà inoltre in tour in tutta Europa, a partire da Amburgo, in Germania, il 6 novembre, con tappe internazionali a Parigi, Madrid, Amsterdam e altre ancora.

Biglietti

A partire dalle 10 di giovedì 20 aprile, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere al pre-sale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle 10 di venerdì 21 aprile su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.