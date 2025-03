I primi 140 anni di storia de il Resto del Carlino

Bologna, 21 marzo 2025 – Un “giornale piccino per chi non ha tempo per leggere i grandi”. E ancora: “un giornale per la gente che ha bisogno o desiderio di conoscere i fatti e e le notizie senza fronzoli” e per “suscitare interesse e diletto, abituare quella parte del popolo che legge poco e male” e invogliare alla lettura quelli alla lettura non avevano pensato mai. Si presentava così, il 21 marzo 1885, il Resto del Carlino, che proprio 140 anni fa iniziò le sue pubblicazioni. Una sede, palazzo Pallotti in via Garibaldi 3, in pieno centro a Bologna, un manipolo di redattori che lavoravano giorno e notte e l’ambizione di cambiare il corso della storia raccontandola giorno dopo giorno.

Oggi, nel podcast ‘il Resto di Bologna’ raccontiamo la grande storia del nostro quotidiano: per ascoltare la puntata basta inquadrare il Qr Code qui a fianco con lo smartphone oppure andare su una delle principali piattaforme come Spotify, Apple e Google Podcast.