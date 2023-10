I segreti delle mura cittadine nel nostro podcast gratuito

Bologna, 18 ottobre 2023 – Quante volte organizziamo le nostre giornate e ci muoviamo per la città tenendo le mura di Bologna al centro dei nostri pensieri? È un’attività talmente naturale che quasi nessuno fa più caso a un piccolo particolare: di queste vecchie mura ormai non è rimasto quasi più niente. Eppure la loro assenza è una presenza determinante e predominante, nella vita quotidiana della città. Influenza i nostri comportamenti e le nostre decisioni (vivere dentro mura o fuori mura?), indirizza le scelte dell’amministrazione e il governo fisico del territorio, dà forma alla nostra idea e alla nostra stessa rappresentazione di Bologna.

Proprio le mura medievali – costruite in tre periodi diversi, si va da quelle di Selenite del IV secolo d.c. alla ‘Circla’ del XIII-XIV secolo, passando per la celebre ‘Cerchia del Mille’ del XI secolo – e ciò che ne rimane sono al centro della puntata odierna del nostro podcast ‘il Resto di Bologna’ (disponibile su Spotify, Google e Apple podcast e sul nostro sito Internet). Ne parleremo con l’architetto Pietro Maria Alemagna, curatore della mostra ’Le mura di Bologna’ – organizzata dalla sezione locale di Italia Nostra con la collaborazione del Comitato per Bologna Storica e Artistica, con il contributo del Comune e il sostegno della Banca di Bologna – in corso nella manica Lunga di Palazzo d’Accursio fino al 30 ottobre.

