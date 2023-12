Il cannone di Filopanti. Un colpo dalla prima collina per segnare il mezzogiorno

Bologna, 11 dicembre 2023 – Avete presente il cannone del Gianicolo, a Roma? Anche Bologna ha avuto in passato un cannone segna-tempo. Era piazzato su quella che oggi è via Codivilla, non lontano da San Michele in Bosco, e, con un colpo a salve, annunciava lo scoccare del mezzogiorno. Dagli ultimi anni del XIX secolo, l’obice continuò a fare il suo lavoro fino alla Prima Guerra Mondiale, e poi ancora, con qualche interruzione, fino al 1940. È proprio questa arma – fortunatamente usata non per offendere – la protagonista del nostro podcast di oggi, che potete ascoltare gratuitamente sul nostro sito (basta inquadrare il QR Code in prima pagina con lo smartphone) o cercando ‘il Resto di Bologna’ sulle principali piattaforme audio, da Spotify ad Apple e Google Podcasts.

La storia inizia a Riccardina Budrio, nella Bassa, dove nel 1812 nacque Quirico Filopanti (pseudonimo di Giuseppe Barilli). Patriota risorgimentale, astronomo, inventore, politico, questo personaggio ebbe molte vite. Ma quello che oggi ci interessa è che Filopanti fu l’inventore dei fusi orari, anche se il riconoscimento per questo ingegnoso sistema di misurazione del tempo arrivò, di fatto, postumo. Fu proprio lui a lanciare l’idea del cannone segna-tempo. Il primo colpo fu sparato dal piazzale della caserma dell’Annunziata, su per San Mamolo: si sentì fino a Cento (Ferrara). Troppo, tanto che, successivamente, si optò per un obice che emettesse un boato meno fragoroso e si piazzò su via Codivilla (che allora si chiamava via Panoramica). L’undici luglio 1886 l’obice cominciò ad annunziare il mezzogiorno alla città, e il 31 dicembre a mezzanotte lo sparo notturno diede inizio al nuovo anno.

L’operazione era tutt’altro che un vezzo: si racconta che un giorno il cannone sparò mezz’ora prima di mezzogiorno e, all’errore dei due artiglieri, tutti i bolognesi regolarono fedelmente la loro giornata, abbassando saracinesche o mollando vanghe e badili. Il cannone continuò a segnare il mezzogiorno sino al settembre del 1915, in concomitanza dell’inizio della Prima Guerra Mondiale. Tornato il tempo di pace, del cannone non si parlò più fino all’inaugurazione dello Stadio Littoriale, oggi Dall’Ara, avvenuto il 29 maggio 1927, alla presenza del Re e del principe di Spagna. La carriera del ’Cannone di mezzogiorno’ si chiuse nel 1940, quando il maresciallo maggiore Albino Rocca sparò l’ultima salve.