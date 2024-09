Il coccodrillo di Michele Vinci a X Factor conquista il Piccolo Coro dell’Antoniano

Bologna, 20 settembre 2024 – Il mash up che ha portato sul palco, non è bastato per accedere a X Factor, ma ha sicuramente fatto breccia nel cuore del bambini del Piccolo Coro, che non hanno resistito a cantare con Michele Vinci “Il coccodrillo come fa” a ritmo di “It’s my Life” dei Bon Jovi.

Il simbolo sulla maglietta di Michele è lo stesso che portava ai casting: un divieto sulla scritta ‘Autotune’. Ma, accanto a lui, ci sono i bambini del coro, indossano una felpa rossa e scuotono la testa seguendo la musica. Una coreografia essenziale ma decisamente incisiva, degna del gruppo rock statunitense.

Michele Vinci canta la sua versione de 'Il coccodrillo come fa' con il Piccolo Coro dell'Antoniano

E il video, caricato sui profili dello Zecchino d’Oro e del cantante di Fontanelice (Bologna), è diventato virale in poche ore. Sui Instagram oltre 4.500 mi piace, su Facebook oltre 223mila riproduzioni. Ci aveva visto lungo Manuel Agnelli, che ai casting aveva detto a Vinci: “Hai una voce strepitosa, questo pezzo è già una hit”.

A dar ragione al giudice del talent, è stato anche il pubblico, che si è mobilitato in massa per seguire l’account di Michele sui social, solo Instagram è cresciuto di oltre 60mila followers, raggiungendo i 184mila. “Mi piace far ridere - aveva detto Vinci presentandosi in tv - io sono un metallaro e questa sera porto due grandi classici, fatti a modo mio“.

Chissà quali altre collaborazioni ci riserverà. A giudicare dai commenti, il popolo del web non aspetta altro.