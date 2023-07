‘Il nome della rosa’ in piazza Maggiore a Bologna: applausi per la versione restaurata

Bologna, 19 luglio 2023 - ‘Il nome della rosa’ va in scena sullo schermo del cinema più bello del mondo. Il capolavoro di Jean-Jacques Annaud, basato sullo storico romanzo di Umberto Eco (edito da La Nave di Teseo), è stato proiettato questa sera in piazza Maggiore per ‘Il cinema ritrovato’, la rassegna estiva della Cineteca, in versione totalmente restaurata.

Insieme al regista, presenti anche Stefano Eco, figlio dell’indimenticabile autore, e la moglie Renate Ramge, oltre a Gian Luca Farinelli (direttore della Cineteca), il sindaco Matteo Lepore, Simona Tondelli (Prorettrice dell’Alma Mater), Mario Andreose (presidente de La nave di Teseo) e Pierre Olivier della francese TF1, promotrice del restauro.

“Spesso diciamo che queste sono serate speciali e allora questa, va detto, è una serata specialissima - l’incipit di Farinelli nel presentare la serata -. Il nome della rosa non si vede da moltissimi anni per una complicata ragione di diritti e stasera, grazie alla testardaggine di TF1, siamo finalmente qui. Annaud è uno dei pochissimi registi europei ad aver realizzato un cinema grandioso, spettacolare, un cinema per tutti, ma sempre di qualità. E all’europea. Un’alternativa al cinema hollywodiano”.

Grandi applausi da parte del pubblico per la famiglia di Eco e per il regista della pellicola: “Questo film nasce da una storia d’amore perché l’idea mi è venuta dopo aver letto un piccolo articolo su Le Monde, che parlava di questo successo editoriale italiano - racconta il regista -. Io ho sempre amato i monasteri e l’architettura romanica, sono un ellenista, e così è sbocciato subito l’amore. Una storia d’amore che è continuata perché ho letto il libro anche prima che uscisse in Francia, pensando che fosse stato scritto per me. E questo amore si è pian piano trasferito su un uomo che ancora oggi è l’essere umano che preferisco su questa terra: Umberto Eco”.

Presente anche il figlio del grande semiologo, che prima della proiezione si è lasciato andare a un simpatico aneddoto: “Quando è uscita l’idea di fare il film, mio padre ci ha portato al cinema a vedere un film di Annaud: ‘La Guerra del fuoco’ - ricorda Stefano Eco -. È un film di uomini preistorici che parlano per grugniti tutto il tempo. Quando uscimmo, dissi a mio padre… ‘Ma Annaud saprà fare un film dove la gente parla? Beh, sì, sapeva farlo…”.

Il regista ha poi aggiunto il suo di personale aneddoto: “Durante le riprese, nel momento dell’incendio avevamo sistemato tutto perfettamente - prosegue Annaud -: eravamo pronti a bruciare questo set meraviglioso, fatto tutto di legno. La sicurezza era massima, ma ricordo che un addetto disse ‘Siamo troppo vicini alla benzina, non mi fido a girare’… Così lo feci io, personalmente. Il caso ha voluto che altre tre telecamere non ripresero la scena, che finì per essere montata in maniera completamente diversa, con il campo molto ristretto. Per fortuna… Nessuno si è mai accorto”.

Prima della proiezione, un toccante momento per Patrick Zaki: davanti a un Palazzo Re Enzo illuminato tutto di giallo in segno di festa, la piazza ha commentato con un fragoroso applauso e con grida di approvazione la notizia della grazia verso l’ex studente egiziano dell’Alma Mater: “Siamo certi che anche un grande maestro come Umberto Eco avrebbe gioito in un momento come questo”, il commentato della prorettrice Tondelli.