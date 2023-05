Incoronazione di re Carlo, tra gli invitati italiani Marchetti di Yoox: la diretta da Londra

Bologna, 6 maggio 2023 – Il grande giorno dell’incoronazione di Re Carlo III (diretta) è arrivato e, tra gli ospiti invitati alla cerimonia a Londra, in Inghilterra, ci sono anche degli italiani. Un numero davvero esiguo, in realtà: cinque in tutto. Ma tra questi, oltre al presidente Sergio Mattarella e la figlia Laura, anche Federico Marchetti, fondatore di Ynap-Yoox Net a Porter, che scelse Bologna per partire con la sua attività imprenditoriale.

Gli altri ospiti italiani sono Silvia Pavoni (giornalista del Financial Times che ha creato la rubrica dedicata alla sostenibilità) e Andrea Bocelli.

Stefano Marchetti, papà di Yoox, a Londra per l'incoronazione di re Carlo (Fonte: Instagram)

Marchetti fu scelto dall’allora principe Carlo per guidare la Sustainable Markets Initiative e oggi si trova a Londra per partecipare alla cerimonia. Ha già condiviso sul suo canale Instagram video e foto dell’evento in corso e ha portato in dono ai sovrani un album di acquarelli di Fiona Corsini e di semi italiani, dal carciofo romano al cavolo toscano.

Il dono per i sovrani inglesi di Federico Marchetti: un album di acquarelli e semi italiani (Fonte: Instagram)

Fu a Bologna che Marchetti più di vent’anni fa scelse le Due Torri per il loro ruolo centrale in Italia e in Europa nel campo della moda (si pensi alle esperienze di Les Copains o a la Perla fino a Elisabetta Franchi), e oggi Yoox è il primo e-commerce di lifestyle al mondo.

All’incoronazione di re Carlo, il dress code consigliato per gli uomini era il morning suit, ma si poteva anche scegliere liberamente un vestito normale. Marchetti ha optato per il tipico abbigliamento dei gentiluomini del diciannovesimo secolo.