Intelligenza artificiale e competenze umanistiche alleate: trovati quattro nuovi siti archeologici

Bologna, 3 settembre 2025 – Un’innovazione tutta bolognese apre nuove strade alla ricerca archeologica internazionale. Un sistema di intelligenza artificiale sviluppato da informatici e archeologi dell’Alma Mater ha permesso di individuare quattro antichi insediamenti umani in Iraq, nell’area di Abu Ghraib, che fino a oggi erano sfuggiti alle indagini. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Plos One.

Il risultato nasce da un lavoro congiunto tra il dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria e quello di Storia Culture Civiltà dell’Università di Bologna.

“Il modello di deep learning che abbiamo messo a punto ha dimostrato non solo un livello elevatissimo di accuratezza, intorno al 90%, nel localizzare la presenza di siti archeologici a partire da immagini satellitari, ma anche la capacità di scoprire nuovi punti di interesse archeologico finora sconosciuti”, spiega Marco Roccetti, docente di informatica e tra gli autori della ricerca.

Il sistema è stato testato analizzando le immagini storiche del programma di spionaggio Corona, scattate dai satelliti americani negli anni ’60. Un patrimonio visivo che, integrato con fotografie più recenti, ha permesso di ricostruire un territorio che negli ultimi decenni è mutato drasticamente.

“Il ruolo delle immagini del programma Corona si è rivelato fondamentale: non solo per migliorare la capacità di analisi del sistema, ma anche per ritrovare siti archeologici che oggi non sono più visibili a causa del processo di antropizzazione del territorio umano, con infrastrutture, urbanizzazione e lavori agricoli”, sottolinea Nicolò Marchetti, professore di archeologia orientale a Bologna.

Grazie all’uso combinato di nuove tecnologie e competenze umanistiche, i ricercatori hanno potuto individuare resti che, con i metodi tradizionali, sarebbero stati pressoché impossibili da riconoscere. “Grazie all’intelligenza artificiale siamo quindi riusciti a individuare quattro nuovi insediamenti che utilizzando gli strumenti e le tecniche archeologiche tradizionali sarebbe stato pressoché impossibile trovare, dato il loro attuale stato di conservazione”, aggiunge Marchetti.

Lo studio conferma il ruolo di primo piano dell’Università di Bologna nella ricerca interdisciplinare, capace di unire tecnologia e scienze umane per affrontare sfide globali. “È un risultato straordinario, che facilita e arricchisce il lavoro degli archeologi e apre nuove prospettive di indagine, anche in connessione con altre tecnologie di rilevamento del territorio”, conclude Roccetti.

Accanto a Roccetti e Marchetti hanno lavorato i giovani ricercatori bolognesi Alessandro Pistoia e Valentina Orrù, segno di come l’Alma Mater continui a formare nuove generazioni di studiosi in grado di portare la ricerca locale al centro della scena internazionale.