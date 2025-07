Invito alla Musica, il programma. La Fondazione: “Oltre 300 persone dalla provincia e da Modena”

Bologna, 3 luglio 2025 – “La musica deve essere accessibile a tutti, e tutti devono essere in grado di raggiungerla”. E’ il principio che guida la Fondazione Musica Insieme, che dal 2003 propone sul territorio il progetto ‘Invito alla Musica’. L’iniziativa consente al pubblico della città metropolitana di Bologna e di Modena di raggiungere l’Auditorium Manzoni con un servizio pullman gratuito, incluso nell’abbonamento, dal proprio Comune di residenza e ritorno.

“Portiamo oltre 300 persone ogni anno da tutta la città metropolitana – racconta Alessandra Scardovi, presidente della Fondazione –. Siamo molto orgogliosi: siamo gli unici in Italia a farlo. Come vicepresidente del comitato nazionale Amur vengo spesso invitata a raccontare questa esperienza e ogni volta tutti rimangono colpiti. Provano a replicarla, ma dopo 22 anni restiamo ancora unici”.

Da quest’anno Invito alla Musica è stato accolto come Main Project da Emil Banca, che da tempo sostiene Musica Insieme. “Crediamo nella cultura come motore di sviluppo del territorio – spiega Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca –. Il progetto ‘Invito alla musica’ è particolarmente importante: consente anche ai residenti dei comuni più isolati di partecipare alla vita culturale della città. Noi restiamo presenti in quelle zone, non chiudiamo le filiali, mentre invece molte altre banche si sono ritirate. Questo progetto è perfettamente in linea con i nostri valori”.

Lo stesso spirito anima il sostegno di Confcommercio Ascom Bologna, come spiega il direttore generale Giancarlo Tonelli: "Musica Insieme è un riferimento per la cultura inclusiva. Sosteniamo l’iniziativa perché unisce musica, cultura e attenzione al prossimo. È un esempio virtuoso di come un’associazione culturale possa operare anche in un ambito sociale". Inoltre, l’iniziativa ha anche un valore ambientale, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 grazie all’uso di trasporto collettivo.

I Comuni in cui arriva ‘Invito alla Musica’

Invito alla Musica coinvolge ogni anno gli appassionati di musica provenienti da più di trenta località della Città metropolitana di Bologna: Bazzano, Crespellano, Ponte Ronca, Zola Predosa, Riale, Pieve di Cento, Cento, San Giovanni in Persiceto, Anzola Emilia, Medicina, Budrio, Castenaso, Granarolo Emilia, San Pietro in Casale, Ponterosso, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Castelmaggiore, Marzabotto. Sasso Marconi. Pontecchio, Borgonuovo, Casalecchio di Reno, Imola, Castel San Pietro Terme, Osteria Grande, Ozzano, Idice, Cicogna, San Lazzaro di Savena. Inoltre, in coerenza con il rapporto di collaborazione fra le rispettive amministrazioni che ha portato alla nascita del Territorio Turistico Bologna-Modena, dal 2017 l'offerta di Invito alla Musica si è estesa anche a Modena, che da allora è un'interlocutrice fondamentale, attraverso la partnership con la Gioventù Musicale Italiana. E dal 2024 anche l'Accademia Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola ha offerto ai suoi allievi la possibilità di partecipare a Invito alla Musica, proprio allo scopo di arricchire con l'ascolto dei grandi Maestri la loro esperienza didattica. “É un progetto fuori dall'ordinario, che crea le condizioni giuste per generare occasioni di incontro inedite tra domanda e offerta culturale: Musica Insieme porta in teatro un pubblico interessato, che non ha sul territorio offerte culturali del genere, un modo di trasformare un limite in una possibilità”, aggiunge Daniele Del Pozzo, assessore alla cultura di Bologna.

Quali spettacoli coinvolge?

Il progetto Invito alla Musica riguarda dieci degli spettacoli della programmazione 2025/26 di Musica Insieme all’Auditorium Manzoni, dal 13 ottobre al 18 maggio. Un appuntamento con cadenza quasi mensile, alle ore 20.30, che coinvolge artisti internazionali e di grande valore: il primo appuntamento del programma è il 13 ottobre con la Beijing Symphony Orchestra, poi il 27 ottobre è il turno del virtuoso violinista Sergej Krylov, in duetto con Fazil Say, celebre pianista e compositore turco. Le celebrazioni per il 50° anniversario dalla morte di Dmitrij Sostakovic si terranno il 24 novembre 2025, con un’appassionante maratona che, grazie all’idea del pianista Boris Petrushansky, vedrà impegnate diverse generazioni, dal soprano Nikoletta Hertsak all’esperienza di Laura Marzadori, bolognesissima, primo violino di spalla del Teatro alla Scala, e di Enrico Bronzi, violoncello solista e direttore dell’Orchestra da Camera di Perugia.

Non mancherà il “crossover” con Together at Christmas! degli Swingle Singers (15 dicembre 2025), gruppo vocale a cappella vincitore di ben cinque Grammy Awards, che interpreterà gli auguri natalizi di Musica Insieme fra jazz, pop e world music. Ci sarà poi la possibilità di ascoltare due pianisti “quasi ai poli opposti”, come ha spiegato Fulvia De Colle, direttrice artistica della Fondazione Musica Insieme: da un lato Alexander Malofeev, ventiquattrenne, fra i più strabilianti interpreti dell’ultima generazione, il cui programma trasporta attraverso secoli e generi (12 gennaio 2026), dall’altro una delle massime soliste di oggi, Hélène Grimaud, con le “tre B” della storia della musica, Bach, Beethoven e Brahms (24 marzo 2026). Fra le quattro orchestre che costelleranno il calendario, l’Accademia Bizantina con Ottavio Dantone porterà il repertorio barocco della Dinastia Bach il 9 febbraio, mentre il 16 marzo si passerà al quartetto d’archi con la maestria del Takács Quartet.

Il 20 aprile si assisterà a un incontro tra Bologna e gli Stati Uniti, con l’icona americana del violino Gil Shaham che incontrerà Markus Placci, un bolognese che a sua volta ha trovato in America la propria patria artistica. A chiudere la stagione, il 18 maggio, sarà l’Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, che approderà a Bologna in esclusiva per Musica Insieme con il suo solista e direttore ospite Luigi Piovano, sulle note della drammatica e amatissima Sinfonia n. 40 in sol minore di Mozart.

Informazioni sull’abbonamento

Gli abbonamenti alla rassegna Invito alla Musica, riservati ai residenti dei Comuni della Città metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna, hanno un costo che va da € 225 per la Il Galleria a € 335 per la I Platea, e comprende l'ingresso a 10 concerti e il servizio pullman dai Comuni di residenza al Teatro Auditorium Manzoni e ritorno. Da segnalare anche la speciale formula Il mio primo abbonamento, dedicata agli studenti Under 17 delle Scuole di Musica del territorio, che comprende 8 concerti al costo simbolico di € 64 e offre il servizio pullman a tutti gli studenti che risiedono fuori Bologna.