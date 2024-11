Iosonouncane ospite del nostro podcast: e oggi al Modernissimo

Bologna, 27 novembre 2024 – Protagonista del nostro podcast odierno Il Resto di Bologna, ascoltabile sul nostro sito e su Spotify, è il musicista Iosonouncane, al secolo Jacopo Incani, che ci racconta il suo lavoro sulle colonne sonore dei film Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre e Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi, che verrà proiettato questa sera al cinema Modernissimo alle 20, alla presenza della regista e del compositore.

“Io e Francesca – racconta Incani – ci conosciamo ormai da molti anni, lei spessissimo ha usato miei brani per i servizi che fa per la televisione e quindi il livello di conoscenza è tale per cui non c’è stato nessun tipo di suggerimento”. E prosegue: “Quando ho iniziato a comporre le musiche, Francesca stava ancora lavorando al film, andava e veniva dall’Ucraina e io ho lavorato su macro sequenze da dieci minuti legate da una questione, su suggestioni visive e non su una costruzione narrativa come era successo in Berlinguer”. E per quanto riguarda proprio questo film: “Quella per Berlinguer è stata la prima colonna sonora per un film di finzione– ha spiegato –, dopo tanti documentari e teatro: è stato molto formativo”.