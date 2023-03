Jaques Morelenbaum e Stefania Tallini a Bologna, un binomio ‘da piani alti’ al Bravo Caffè

Stefania Tallini e Jaques Morelenbaum sul palco del Bravo Caffè

Bologna, 11 marzo 2023 – Pronti a delibare una samba dal sapore soffice da musica da camera. Solenne, sofisticata, eppure alla portata di tutti, secondo la lezione di Jobim, esaltata dal talento speciale di Jaques Morelenbaum, tra i più rilevanti testimonial della musica brasiliana nel mondo? Il rendez-vous è per domani (domenica) al Bravo Caffè, dove il violoncellista di origine polacca nato a Rio De Janeiro alle 22 incrocia Stefania Tallini, pianista compositrice di grana finissima.

Una collaborazione che inizia dalla registrazione del nuovo disco “Brasita” inciso con l’armonicista brasiliano Gabriel Grossi, sontuosa operazione discografica in cui Morelenbaum è special guest. Un filo rosso che terrà testa per le quasi due ore di concerto, ma senza mai cadere nella banalità, sovrapposizioni geniali moltiplicate nel nucleo sonoro del duo attraverso voci filtrate, spazi ampi e richiami all’improvvisazione, al non udito. Un dialogo che si muove in equilibrio tra melodia e l'intenzione di sondare le possibilità dei propri strumenti. Senza essere radicali, facendo leva sulle coordinate precise e sempre rispettate della melodia.

Le pièce del disco faranno parte delle portate, assieme ad altre composizioni della pianista e del violoncellista e alcuni omaggi a Tom Jobim e ad altri autori geniali. Grande lirismo, contaminazione tra generi, invenzioni extra leggii in cui due mondi geograficamente lontanissimi, si fondono in un unico suono e diventano incredibilmente vicini.

Stellari le collaborazioni di Morelenbaum sulle ribalte e negli studi di registrazione più esclusivi con tutte le grandi firme della musica del suo Paese, da Antonio Carlos Jobim, Caetano Veloso e Gal Costa a Gilberto Gil, Maria Bethania, Chico Buarque e Milton Nascimento. Oltre 700 i dischi registrati, acclamate le colonne sonore e le direzioni delle orchestre sinfoniche globali. Stefania Tallini ha elaborato un peculiare linguaggio pianistico e compositivo in cui si fondono influenze provenienti dal jazz, dalla musica classica e da quella brasiliana. Dodici dischi a suo nome, presente nei più importanti festival internazionali, collabora con grandi nomi del panorama musicale mondiale come Gregory Hutchinson, Guinga, Gabriel Grossi, Javier Girotto, Enrico Intra e la Civica Jazz Band, solo per citarne alcuni. E in ambito classico con Corrado Giuffredi, Alessandro Carbonare, Phoebe Ray e Natalia Suhaveric. Presente da primattrice nei Concerti del Quirinale, le sue elaborazioni musicali sono state applaudite al Festival delle Nazioni, à la Cité De La Musique di Strasburgo e all’Universidad De Las Artes dell’Avana.