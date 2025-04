Jovanotti si emoziona a Bologna: "Da Carboni a Dalla, qui bei momenti con belle persone"

Bologna, 3 aprile 2025 – "Stasera suoniamo a Bologna, qui nel 1992 ho fatto il mio primo palasport (che era in centro, prima che costruissero quello nuovo a Casalecchio) e all’epoca erano in pochi a crederci che lo avremmo riempito e invece alla fine ne facemmo due, pieni". Giornata nostalgica per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che si prepara a tornare sul palco bolognese con il suo Palajova 2025.

Il post di Jovanotti e le foto dove ricorda i bei momenti passati a Bologna: nella foto, Luca Carboni

Il legame con Bologna

Con un post sui suoi social, il cantautore ha raccontato il suo legame speciale con la città, ripercorrendo i ricordi di notti infinite passate tra musica, cene e incontri straordinari.

“A Bologna – scrive sotto le immagini racchiuse in un carosello - negli anni ho vissuto momenti belli soprattutto con le persone, la città la conosco poco, l’ho sempre girata solo di notte, perché con la luce si stava in studio, con Carboni, Malavasi, poi a cena da Napoleone dove spesso si univa Dalla e si faceva tardissimo a parlare solo di massimi sistemi, sciocchezze tipo l’Amore, Dio, se lui esiste oppure no, l’eternità, la tecnologia, come va fatta una bella canzone, il cambiamento, l’evoluzione, la libertà, sciocchezzuole del genere. Non contenti poteva capitare di fare l’alba in un’osteria, quelle che canta Guccini, e magari colazione in un bar che stava aprendo a quell’ora, per poi dormire qualche ora a casa di qualcuno e di nuovo in studio per il primo pomeriggio”.

I ricordi e le foto dell’epoca

I ricordi e le foto dell’epoca si accompagnano ad aneddoti di grande valore, nel flusso di coscienza pubblicato da Jovanotti. “Una sera – ricorda - davanti a Napoleone si fermò un macchinone scuro, ne uscì una ragazzetta bionda che cercava me, era Nicoletta Mantovani che mi disse ‘c’è Luciano in macchina che ha saputo che eri qui a cena e voleva parlarti’ e fu così che infilandomi in quella specie di limo da Re Sole conobbi il maestro che con il tono di chi sa tutto di tutti e conosce i segreti del cosmo e può cambiare il destino di un giovane cavaliere mi invitò al Pavarottiandfriends di quell’anno”.

Il ritorno sotto le Due Torri

Il ritorno in città sembra essere sempre un’emozione per lui. “Questa è la Bologna che conosco io, figuratevi come mi sento ogni volta che ci torno, soprattutto per suonare. Stasera si fa festa gente!” scrive su Instagram. A dimostrare il suo entusiasmo ci sono anche video e storie: in un video cammina con la scritta "Ready to rock Bologna", mentre in un altro, con un mazzo di fiori in mano, balla e scrive: "Bologna!!! Stasera PalaJova è in città".

L’attesa quindi è tutta per la prima data bolognese del tour "PalaJova 2025" che prevede diverse date all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Dopo stasera, in programma anche sabato 5 e domenica 6 aprile oltre alle due serate finali, il 30 e 31 maggio, che chiuderanno il tour con una grande festa. La scaletta dei concerti include brani tratti dall'ultimo album "Il corpo umano vol. 1" e oltre trenta successi che hanno segnato la carriera di Jovanotti.