Jovanotti, il tour si chiude a Bologna: nuove date per il PalaJova

Bologna, 27 marzo 2025 – Il tour PalaJova! 2025 sta già riempiendo i palazzetti d’Italia e, dopo i numerosi sold out, arriva la decisione di aggiungere nuovi appuntamenti. Per l’occasione, Lorenzo Jovanotti farà tappa all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con tre date ad aprile e una nuova aggiunta il 30 maggio 2025.

PalaJova 2025, le novità

Tantissime le date extra per il PalaJova: dopo il grande successo dell’apertura a Pesaro con 4 date (foto) (4, 5, 7 e 8 marzo) Milano vede l'inserimento di sei nuovi concerti tra maggio e giugno. Firenze aggiunge due serate, il 31 marzo e 1 aprile. Bologna ospiterà una nuova data il 30 maggio, mentre Torino aggiunge i concerti del 13, 15 e 16 aprile. Roma e Verona vedranno ampliamenti significativi, con molte nuove date previste per maggio.

Jovanotti a Pesaro: il ritorno sul palco salutato dai fan in delirio. "Mi dite bentornato? ma io lo dico a voi, grazie di avermi aspettato" (foto Ansa)

Assago, Milano – Unipol Forum

• 11 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 12 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 14 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 15 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 17 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 18 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 5 maggio 2025, ore 21:00 – Sold out • 6 maggio 2025, ore 21:00 – Sold out • 8 maggio 2025, ore 21:00 – Sold out • 9 maggio 2025, ore 21:00 – Sold out • 12 maggio 2025, ore 21:00 – Sold out • 13 maggio 2025, ore 21:00 – Sold out

Firenze – Nelson Mandela Forum

• 22 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 23 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 25 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 26 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 28 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 29 marzo 2025, ore 21:00 – Sold out • 31 marzo 2025, ore 21:00 – Biglietti disponibili • 1 aprile 2025, ore 21:00 – Biglietti disponibili

Casalecchio di Reno, Bologna – Unipol Arena

• 3 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 5 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 6 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 30 maggio 2025, ore 21:00 – Biglietti disponibili

Torino – Inalpi Arena

• 9 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 10 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 12 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 13 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 15 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 16 aprile 2025, ore 21:00 – Biglietti disponibili

Roma – Palazzo dello Sport

• 22 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 23 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 25 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 26 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 28 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 29 aprile 2025, ore 21:00 – Sold out • 1 maggio 2025, ore 21:00 – Sold out • 2 maggio 2025, ore 21:00 – Sold out • 24 maggio 2025, ore 21:00 – Biglietti disponibili • 25 maggio 2025, ore 21:00 – Biglietti disponibili • 27 maggio 2025, ore 21:00 – Biglietti disponibili • 28 maggio 2025, ore 21:00 – Biglietti disponibili

Verona – Arena di Verona

• 15 maggio 2025, ore 21:00 – Sold out • 16 maggio 2025, ore 21:00 – Sold out • 18 maggio 2025, ore 21:00 – Sold out • 19 maggio 2025, ore 21:00 – Biglietti disponibili • 21 maggio 2025, ore 21:00 – Biglietti disponibili • 22 maggio 2025, ore 21:00 – Biglietti disponibili

Sul palco con Jovanotti

Sul palco con Jovanotti una “band straordinaria” come si legge sul sito di Trident Music, produttrice del tour. Si esibiranno “Saturnino, a fianco di Lorenzo al basso da trentacinque anni, Adriano Viterbini alla chitarra, Christian Rigano alle tastiere elettroniche, Franco Santarnecchi alle tastiere analogiche, Carmine Landolfi alla batteria, Moris Pradella alla seconda chitarra e ai cori con Micol Touadi e Jennifer Vargas, Leo di Angilla e KalifaKone alla sezione ritmica e alla sezione fiati, creata da Gianluca Petrella, Camilla Rolando alla tromba e Sophia Tomelleri al sax”.

I biglietti per i concerti

I biglietti per l'evento sono già disponibili in diverse tipologie, a partire da 56,50 euro per il parterre in piedi, fino a 86 euro per i posti migliori, e si possono acquistare tramite i principali circuiti di vendita online.