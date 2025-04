Jovanotti ancora emozionato in camerino dopo il concerto: "Grazie Bologna, uno spettacolo unico"

Bologna, 6 aprile 2025 – “Io continuo a essere esterrefatto, stupito e felice di questo show e del pubblico.” Con queste parole, pronunciate a caldo nel camerino dopo il concerto, Jovanotti ha voluto ringraziare Bologna per una delle serate più emozionanti del suo tour. Il video, condiviso su Instagram dopo lo spettacolo del 5 aprile all’Unipol Arena, è una dichiarazione d’amore sincera alla città e al pubblico. Nel filmato si vede il cantante ancora sudato, felice, che mostra alcuni dei regali ricevuti durante la serata: un pupazzo, un sole fatto all’uncinetto, un mappamondo gonfiabile. Poi racconta.

“Succedono delle cose incredibili. Stasera c’era un gruppo vestito apposta per il concerto con vestiti fosforescenti. Poi c’era un gruppo di Hare Krishna, secondo me. E una ragazza con un cartello con scritto che si è laureata ieri. Cose che succedono solo qua.” È questo il racconto della seconda data bolognese del PalaJova 2025, il tour che ha riportato Jovanotti nei palazzetti dopo sette anni e che sta attraversando l’Italia. L’Unipol Arena ha ospitato due date – 3, 5 – e si prepara ad ospitare la terza, questa sera. E Bologna non è stata una semplice tappa, ma un punto focale del viaggio, come ha raccontato Jovanotti stesso in un post nostalgico sui social. Il legame con la città è talmente forte che l’artista ha deciso di tornarci per chiudere il tour con due eventi finali il 30 e 31 maggio, sempre nella stessa location. Uno spettacolo con oltre trenta brani in scaletta, un palco che si estende tra il pubblico, e una band che – parole del cantautore – regala “performance musicali mai sentite”.

A tal punto che Jovanotti ha confessato di star documentando tutto in una edizione audio in vinile: “Stiamo registrando, per cui mi piacerebbe uscire con una versione molto limitata di questo spettacolo. Perché questa band merita”. “Vi invito a fare un salto a vedere cosa succede, anche solo se siete curiosi e non vi interessa nulla. Quello che succede in questi concerti è davvero unico”, dice nel video. “Io ne ho fatti, ma ne ho visti moltissimi, e quello che sta succedendo in questo tour è pazzesco.” I biglietti per le ultime due date del PalaJova a Bologna sono disponibili sui siti spacializzati.