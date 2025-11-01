Katy Perry in concerto a Bologna: il volo della farfalla si posa all’Unipol Arena

Bologna, 1 novembre 2025 – Chi la ricorda sette anni fa volare tra i pianeti a bordo nella sua astronave appesa al soffitto dell’Unipol Arena, sa che ai concerti di Katy Perry la sorpresa è compresa nel prezzo del biglietto. E quel Lifetimes Tour che domani la sbarca nuovamente a Casalecchio non fa eccezione, come ha confermato la popstar californiana stessa lo scorso aprile, alla vigilia del debutto in quel di Città del Messico, definendo questo suo nuovo kolossal dal palasport una “Disneyland su ruote”.