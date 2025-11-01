L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L’importanza delle fasce
Bologna
Cultura e spettacoliKaty Perry in concerto a Bologna: il volo della farfalla si posa all’Unipol Arena
1 nov 2025
ANDREA SPINELLI
Cultura e spettacoli
Katy Perry in concerto a Bologna: il volo della farfalla si posa all'Unipol Arena

La cantante si esibirà domenica sera a Casalecchio con il suo ‘Lifetimes Tour’. In uno show kolossal, tra astronavi-ascensori e decolli sul pubblico

Katy Perry sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio: il tour ’Lifetimes’ promette sorprese

Bologna, 1 novembre 2025 – Chi la ricorda sette anni fa volare tra i pianeti a bordo nella sua astronave appesa al soffitto dell’Unipol Arena, sa che ai concerti di Katy Perry la sorpresa è compresa nel prezzo del biglietto. E quel Lifetimes Tour che domani la sbarca nuovamente a Casalecchio non fa eccezione, come ha confermato la popstar californiana stessa lo scorso aprile, alla vigilia del debutto in quel di Città del Messico, definendo questo suo nuovo kolossal dal palasport una “Disneyland su ruote”.

Continua a leggere questo articolo

© Riproduzione riservata