Kontatto, 30 anni portati con stile. Ballandi: “Passione e intuizione”

Bologna, 13 ottobre 2025 – ‘Walk of fame. La moda diventa spettacolo, l’eleganza si trasforma in emozione’. È il titolo della sfilata di moda che si è tenuta stamattina nello showroom di Kontatto italian fashion brand al centregross di Funo di Argelato. Evento di presentazione di nuovi capi da donna da indossare nel prossimo autunno-inverno in occasione di eventi, cerimonie, serate speciali e di gala.

Evento, quello di oggi, che di fatto ha celebrato i 30 anni di attività della casa di moda. “Kontatto Italian fashion brand – racconta il fondatore dell’azienda Federico Ballandi – nasce nel 1995, con l’esigenza di esprimere l’idea di maglia che si posa delicatamente sulla pelle, con tatto e a contatto. Tuttavia oggi Kontatto non è solo maglieria. Ma è un’azienda specializzata nella produzione e conseguentemente nella distribuzione di abbigliamento donna 100% made in Italy. A guidarci, così, sono la passione, l’energia e l’intuizione, ma anche la capacità di adattarci ai trend e di prevederli. Ora come allora”.

E continua: “Le nostre politiche di sviluppo del prodotto fondano le proprie basi su creatività, qualità, varietà e fantasia dell’ufficio stile, che si avvale di talentuosi designer e poi di sessioni di scouting tra Londra, Tokyo ma anche New York e Seul: un modo per prima catturare le tendenze internazionali e poi reinterpretarle per fondere la finezza dei materiali italiani con la cura dei dettagli. Di conseguenza, ai nostri clienti durante l’anno proponiamo un’ampia scelta di capi: oltre alle due collezioni primavera/estate e autunno/inverno, infatti, capsule flash e articoli new-in arricchiscono settimanalmente il catalogo. L’obiettivo è un total look in linea con lo stile del momento e accessibile al pubblico”.

Kontatto è presente sul territorio nazionale e all’estero, grazie a una capillare rete di distribuzione che si avvale in Italia di agenti monomandatari e showroom a Bologna, Milano, Napoli ma anche Roma, Bari e Ancona. All’estero i capi sono distribuiti in Belgio, Austria, Polonia, Paesi dell’Est e Germania. Alla vendita offline, infine, è stato affiancato un servizio di e-commerce. “Con ‘Kontatto Walk of fame’ – aggiunge Ballandi –, il marchio presenta una collezione prestigiosa che supera la moda e diventa esperienza sensoriale totale. Non si tratta soltanto di indossare abiti, ma di sentirsi parte di un film senza tempo dove la protagonista è la donna stessa. Perché ogni donna possiede una luce unica, e questa luce merita di brillare sulla sua personale ‘walk of fame’”.