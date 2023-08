La moda ‘made in Crevalcore’ sbarca alla Mostra del cinema di Venezia

Bologna, 30 agosto 2023 – C’è un po’ di Crevalcore alla Mostra del cinema di Venezia. La Casa di Moda Davide Muccinelli, simbolo dell'artigianato italiano (e bolognese) d'eccellenza, che mescola il valore del fare tradizionale con un approccio contemporaneo e audace è la protagonista del look sfoggiato da Patrizia Finucci Gallo, salottiera, scrittrice e giornalista bolognese.

La consolidata collaborazione tra la scrittrice e la Maison di alta moda è il risultato di una lunga amicizia e di una connessione creativa senza tempo.

Il look firmato Muccinelli, ispirato all'antico Egitto

L'interpretazione, ideata da Davide Muccinelli e il suo team di talentuosi designer, presenta un concetto di eleganza e raffinatezza che richiama l'atmosfera dell'antico Egitto. L'abito "Divino" - questo il nome - a trapezio, realizzato in raso di seta nera, ha incantato con la sua architettura. La cappa in tulle gold, ricamata e decorata con silhouette di scene egizie, è un capolavoro di filo oro e argento in micropaillettes.

L'80esima Mostra del Cinema di Venezia, ha ospitato Patrizia Finucci Gallo e il suo outfit, frutto della creatività della Casa di Moda Davide Muccinelli.