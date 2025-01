Perché la larghezza delle tagliatelle c’entra con la torre degli Asinelli? La lezione di Bruno Barbieri a Masterchef

Bologna, 10 gennaio 2025 – Bruno Barbieri si trasforma in professore per una sera. Lo chef, nato a Medicina in provincia di Bologna, esterna spesso l’amore per la sua regione e soprattutto per i piatti tipici della sua terra.

Durante la puntata di Masterchef andata in onda ieri sera, ha indossato i panni di insegnante per mettere in difficoltà i concorrenti nel mezzo dell’Invention Test sulla reazione di Maillard su carne, capesante e cipolle. Si tratta della prova in cui i giudici assegnano un tema che gli aspiranti cuochi devono sviluppare con creatività.

Proprio nel corso di questa sfida, Barbieri ha chiesto al concorrente Franco la larghezza esatta della pasta emiliana per eccellenza: le tagliatelle. Lo “studente” titubando ha risposto sbagliando: “Un centimetro”. A quel punto lo chef nostrano ha rivelato una curiosità che forse non tutti sanno. La misura della tagliatella cruda deve essere esattamente 7 centimetri, pari alla 12270esima parte della Torre degli Asinelli, simbolo di Bologna.

Al giovane content creator Jack invece, il secondo interrogato, lo chef ha chiesto gli ingredienti del ripieno dei tortellini. Il concorrente ha indovinato 5 ingredienti su 6 (mortadella, parmigiano, prosciutto crudo, uovo, noce moscata) cadendo proprio sul finale con il pan grattato (al posto del lombo di maiale) e destando il disappunto di Barbieri.

Nel corso della puntata i giudici hanno anche celebrato Gualtiero Marchesi, il padre fondatore della nuova cucina italiana. Infatti grazie a due dei suoi celebri allievi, Andrea Berton e Davide Oldani entrambi stelle Michelin, è stato possibile ripercorrere la storia dello chef italiano più famoso al mondo ricordando alcuni dei suoi piatti più iconici.