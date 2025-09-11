Laura Pausini, il tour mondiale fa tappa a Bologna: la data del concerto 2026

Bologna, 11 settembre 2025 - Da Miami e New York fino alle Due Torri: il tour di Laura Pausini fa il giro del mondo e nel 2026 sbarca all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L’“Io Canto – World Tour” farà tappa in Italia il 4 ottobre a Milano, per poi arrivare a Bologna il 3 novembre.

Laura Pausini sarà in concerto a Bologna, all'Unipol Arena, il 3 novembre 2026 (foto Corelli)

Il tour mondiale

Tutto pronto, dunque, per l’undicesima tournée mondiale della cantante, che prende il via da Pamplona (in Spagna) il 27 marzo, per proseguire in America Latina e negli Stati Uniti.

Il nuovo singolo

Venerdì 12 settembre verrà pubblicato il nuovo singolo “La mia storia tra le dita”, tratto dall’album di cover “Io canto 2”. Il brano, prodotto e arrangiato da Paolo Carta, è un’interpretazione del celebre successo di Gianluca Grignani. Sarà disponibile in quattro lingue: italiano, spagnolo, portoghese e francese. In uscita anche il videoclip ufficiale, firmato dal regista Gaetano Morbioli.

“Il live è un appuntamento con ogni mio fan”

“Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto – ha raccontato Laura Pausini –, il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica. Trovo che sia una benedizione poter fare un lavoro che ti restituisce così tanto, ecco perché mi metto nuovamente a servizio del pubblico. Per me più che un calendario è un appuntamento con ogni mio fan che verrà a cantare con me”.

Il museo dedicato a Laura Pausini

Pochi giorni fa ha inaugurato il museo dedicato alla cantante, il primo in Italia interamente dedicato a un’artista italiana. Si trova a Solarolo (provincia di Ravenna), paese natale di Laura Pausini, dove vissuto dall’infanzia e i primi anni della carriera. L’edificio è proprio quello della casa di famiglia, poi sede del fan club ufficiale della cantante.

In esposizione ci sono premi, riconoscimenti, abiti di scena, fotografie e materiali inediti che raccontano la vita personale e artistica di Pausini.

L’apertura al pubblico è prevista per sabato 13 settembre (per i soci del fan club sarà gratuita, per i non soci ci sarà un biglietto di ingresso).