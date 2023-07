Laura Pausini e Tiziano Ferro: duetto a sorpresa al concerto al Dall’Ara di Bologna

Bologna, 12 luglio 2023 - Grande successo per il concerto di Tiziano Ferro al Dall'Ara, con una chicca a sorpresa: l'ospite speciale Laura Pausini. Commovente l'abbraccio sul palco tra i due artisti, che hanno anche cantato insieme.

L'abbraccio tra Laura Pausini e Tiziano Ferro

Il duetto sulle note di 'Non me lo so spiegare'

Prima un saluto al pubblico dal prato gold ripreso sul megaschermo allestito alle spalle dell'artista, poi direttamente sul palco per un duetto improvvisato tra un'ovazione di applausi sulle note di 'Non me lo so spiegare', brano che la cantante romagnola ha realizzato proprio con Ferro nel 2006 per l'album 'Io canto'.

I soldi per la Romagna in ginocchio

Laura Pausini è stata tra le promotrici del concerto Italia loves Romagna, che ha permesso di raccogliere fondi per la popolazione vittima dell'alluvione di maggio, e Ferro - che non aveva potuto essere presente all'evento perché impegnato nel tour - ha reso noto alla vigilia della data di Bologna di aver devoluto 200mila euro per questo scopo.

Le due canzoni-dedica alla Pausini

Laura Pausini è ora in partenza per Siviglia, dove terrà due concerti anteprima del suo tour mondiale, ma non ha voluto mancare all'appuntamento con Ferro, visibilmente emozionato, che per ringraziarla della sua presenza le ha dedicato 'L'amore è una cosa semplice' e 'Il conforto', pezzo cantato originariamente in duetto con Carmen Consoli nel 2016.

Ospiti anche Paola e Chiara

Sul palco Ferro ha ospitato anche Paola e Chiara, con le quali ha interpretato in anteprima il remix realizzato da Gabry Ponte della celebre 'Vamos a bailar' e in uscita proprio oggi. Sempre da oggi è disponibile sul mercato iberico la versione spagnola di 'Destinazione mare', l'ultimo successo estivo del cantautore di Latina. Molto applaudito dal pubblico e commovente anche il lungo momento in cui Tiziano Ferro ha ricordato Raffaella Carrà nella sua città di origine.