Lavinia Fontana, i segreti nei suoi ritratti

Ne ’I ritratti di Lavinia’ (Corraini) di Emanuele Lugli e Chiara Palillo, assistiamo all’incontro di una immaginaria bambina di otto anni con la pittrice bolognese Lavinia Fontana (1552-1614), artista bolognese celebre soprattutto come ritrattista. E impariamo a capire la finalità del ritratto, come racconta Chiara Palillo (ospite anche nel nostro podcast di oggi Il Resto di Bologna, ascoltabile online sul nostro sito e su Spotify), che ha concepito le illustrazioni delle 48 pagine, come un taccuino d’artista, seguendo Emanuele Lugli, docente di storia dell’arte alla Stanford University, nel suo progetto di far conoscere la “pittoressa” e i suoi quadri (alcuni si possono ammirare al museo San Domenico di Imola e alla Pinacoteca Nazionale di Bologna) a un pubblico più giovane.

Il racconto ipotizza come potesse avvenire a quel tempo la commissione di un ritratto. La presentazione del volume sarà poi il 30 marzo a Palazzo Pepoli in occasione della Bologna Children’s Bookfair. Chiara Palillo, Qual è la peculiarità del libro ’I ritratti di Lavinia’?

“Non è solo un libro biografico sulla pittrice bolognese, considerata una delle principali artiste e ritrattiste del tardo Manierismo, è anche un volume che permette di raccontare cosa ci sia dietro un ritratto e come lo si possa leggere, mentre impariamo a leggere noi stessi intimamente. I ritratti, come capirà Camilla, la giovane protagonista, servono a ricordare i nostri cari che non ci sono più, ci osservano, e se stiamo attenti possiamo parlargli e ascoltare le loro storie”.

Come si leggono i ritratti di Lavinia Fontana?

“I suoi ritratti, come si evince dalla narrazione del professore Emanuele Lugli che mi ha coinvolta, raccontano delle storie attraverso particolari che lei stessa nascondeva sulla tela, o che al contrario faceva emergere dai dipinti. Una spilla, un fermaglio tra i capelli, un documento tenuto in mano dal personaggio protagonista sono fondamentali”.

Lei ha realizzato le illustrazioni con una tecnica bella e complessa. Ce la racconta?

“All’inizio è stato un po’ difficile riuscire a entrare in questo mondo. E’ più giusto fare emergere il proprio stile illustrativo o è meglio dare più spazio al soggetto che si vuole raccontare? Anche nella scelta della tecnica si è cercato di trovare un terreno comune tra la voce di Lavinia e la mia piccola voce illustrata. Ho quindi messo insieme due tecniche: la cianotipia, una delle prime tecniche fotografiche e manuali della storia, per la riproduzione dei quadri da cui ho estrapolato dei dettagli, e il collage. Questo per poter inserire dettagli dei quadri di Lavinia nelle mie illustrazioni e farci incontrare”.

È un libro per bambini, ma forse anche per adulti?

“È stato pensato come un albo illustrato per l’infanzia, ma per come è stato progettato il libro, abbiamo pensato di creare una lettura trasversale. Alla fine del libro c’è una panoramica delle opere più significative di Fontana, che informa di dove si possono vedere nel mondo”.