Le canzoni di Sanremo per Danilo Masotti : "Colpito da Cristicchi"

"È bello che molte persone, leggendo il testo della canzone sanremese di Simone Cristicchi, abbiano pensato a me e mia mamma, è una cosa inaspettata che la fa sentire di nuovo in mezzo a noi. Che peccato però non poter più condividere Sanremo insieme a lei". Scriveva così Danilo Masotti, la sera dell’11 febbraio, mentre andava in onda il debutto di Sanremo. Dopo aver guardato l’esibizione del cantautore sul palco dell’Ariston e aver ascoltato il testo della canzone dedicato alla madre e alla sua malattia, in tanti gli hanno scritto, tutti un po’ orfani della signora Concetta, affetta da Alzheimer.

Masotti, l’ha colpita questa canzone? "Molto, perché le parole sono davvero di una persona che sta vivendo quell’esperienza, non ha messo lì le belle parole, le rime ad effetto per commuovere. Tutto quello che c’è scritto nel testo è esattamente quello che ho raccontato negli ultimi anni, con un’operazione totalmente diversa, visto che erano video dei nostri incontri, ma con il medesimo intento".

Chi la segue ha creato questo contatto tra il palco dell’Ariston e lei, che segue da anni Sanremo con le sue pagelle. Che effetto le fa? "La cosa più particolare è leggere tra i commenti lasciati a Cristicchi su Facebook, la connessione diretta che fanno alcuni, chiedendogli se ha mai avisto i video della Concetta. Questa cosa mi ha molto commosso ed è come se le persone fossero arrivate all’ascolto di un testo così forte e poetico, con una preparazione alle spalle".

Lei ha sdoganato un argomento di cui proprio non si parlava. Crede che adesso ci saranno più testimonianze ora sulla malattia? "In questi anni tante persone hanno masticato questo argomento, o perché hanno dei famigliari malati o perché vogliono capirne di più, ma credo che ci vorrà tempo prima che sia davvero percepito come normale".

Che voto dà alla canzone di Cristicchi? "Un nove, il testo è una bomba, la frase in cui lui dice ’quando sarai piccola’ mi colpisce, forse la musica mi piace di meno, ma per il brano va bene".

Il pezzo che l’ha colpita di più? "I Coma Cose, dei veri patatini, i Jalisse 2025, baustellizzati".

Per chi tifa? "Non ho dubbi, Lucio Corsi, lo seguo già da tempo. Ha 31 anni ma sembra che ne abbia 60 per i riferimenti e la preparazione, nel look sembra il Bowie dei primi anni Settanta o uno dei Roxy Music, scrive, compone, suona tanti strumenti e non usa l’auto tune".