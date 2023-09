Le voci dei libri, torna la rassegna culturale a Bologna. Ecco il programma

Bologna, 1 settembre 2023 – La rassegna ‘Le voci dei libri’ è pronta a ripartire, dando il via alle danze proprio martedì 5 settembre. Il ciclo di incontri si riconferma un grande evento culturale, capace di avvicinare i lettori nella conoscenza degli autori, sostenuto da Coop Alleanza 3.0, in collaborazione con il Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune e con Librerie Coop. Gli appuntamenti si terranno nella piazza coperta della Salaborsa, nella sala dello Stabat Mater di Archiginnasio e nell’Auditorium del Mast. A presentare il programma, Romano Montroni, ideatore dell’evento e collaboratore di Coop Alleanza 3.0, Veronica Ceruti e Michele Calzini.

Il programma di settembre

Martedì 5 settembre, alle 18 in Salaborsa, Monica Farnetti, Stefano Pezzoli e Patrizia Violi discutono del libro ‘Vera gioia è vestita di dolore. Lettere a Mattia’ (Adelphi), opera di Anna Maria Ortese.

Giovedì 7 settembre, alle 18 in Salaborsa, Eraldo Affinati presenta, in compagnia di Stefano Massari, ‘Delfini, vessilli, cannonate’ (HarperCollins).

Venerdì 8 settembre, alle 18 in Salaborsa, Enrico Rotelli presenta il suo libro ‘Nanda e io. I miei anni con Fernanda Pivano’ (La nave di Teseo).

Martedì 12 settembre, alle 18 in Salaborsa, Giulio Boccaletti dialoga con Claudio Cerasa e Irene Priolo sul libro ‘Siccità. Un paese alla frontiera del clima’ (Mondadori).

Mercoledì 13 settembre, alle 17.30 nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio, Carlo Ginzburg e Giovanni Levi dialogheranno su ‘Miti emblemi spie’ (nuova edizione Adelphi).

Giovedì 14 settembre, alle 18 in Salaborsa, Linton Johnson presenta ‘Get in the game. Cinque mosse per diventare “unstoppable”’ (Cairo), dialogando con Walter Fuochi.

Venerdì 15 settembre, alle 18 in Salaborsa, la presentazione del libro vincitore del Premio Strega 2023, ‘Come d’aria’ (Elliot) di Ada D’Adamo, presentato da Elena Stanchelli e Claudio Cumani.

Martedì 19 settembre, alle 17.30 nella sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio, Luciano Canfora dialoga con Federico Condello su ‘Lezioni di filologia classica’ (Il Mulino).

Giovedì 21 settembre, alle 18 in Salaborsa, Silvio Garattini, insieme a Sergio Venturi, presenta ‘Prevenzione è rivoluzione. Per vivere meglio e più a lungo’ (il Mulino).

Martedì 26 settembre, alle 18 in Salaborsa, Emanuele Trevi si confronta con Stefano Bolognini su ‘La casa del mago’ (Ponte alle Grazie).

Mercoledì 27 settembre, alle 18.30 all’Auditorium del Mast, Massimo Recalcati presenta il suo nuovo libro, ‘A pugni chiusi’ (Feltrinelli).