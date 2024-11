Leonardo Bianconi nella serie su Sarah Scazzi

La serie tv ha fatto parlare di sé. Doveva chiamarsi ’Avetrana: qui non è Hollywood’ ma il sindaco del paese, preoccupato per un possibile danno d’immagine, aveva presentato un ricorso urgente e il tribunale di Taranto ne aveva bloccato l’uscita. Alla fine ha debuttato su Disney+ con un nuovo titolo, semplicemente ‘Qui non è Hollywood’, diretta da Pippo Mezzapesa e prodotta da Matteo Rovere, Groenlandia Film. Sul piccolo schermo va in scena il delitto di Sarah Scazzi, per la cui morte, avvenuta nel 2010, sono state condannate all’ergastolo – in tre gradi di giudizio – la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano.

Nei panni del fratello della piccola Sarah, Claudio Scazzi, c’è Leonardo Bianconi, bolognese, classe 1991, tra i fondatori di NarrandoBo, associazione culturale che al centro della propria riflessione pone la città di Bologna. Stasera alle 20,30 NarrandoBo porta all’Oratorio San Filippo Neri ’La vita sott’acqua’.

Bianconi, nella serie interpreta il fratello di Sarah, Claudio Scazzi, che in post su Instagram si è complimentato con lei. Come si è avvicinato al personaggio?

"Da una parte ho dovuto lavorare alla questione linguistica con un coach, dall’altra alla costruzione di un trucco prostetico per avvicinarmi alla sua immagine. Sono entrato nel suo universo, mi sono preparato cercando di capire cosa ci fosse alla base del rapporto con la sorella; il modo in cui lui le abbia mostrato il suo amore e in cui abbia cercato di proteggerla".

Come ha lavorato con Pippo Mezzapesa, che è anche il regista anche di ’Ti mangio il cuore’ con Elodie?

"Molto bene. Pippo Mezzapesa è un regista pugliese che ha già raccontato la sua terra più volte. Conosce bene i colori, i sapori, le sfumature e le dimensioni, che spesso, nei piccoli paesini come Avetrana, diventano claustrofobiche. Riesce a mostrare gli elementi primari della storia: carne, sangue e acqua".

Emotivamente è stato difficile affrontare una vicenda tanto delicata?

"Sicuramente sì, non si tratta di una storia di fantasia. È stato difficile girare il mio ritorno ad Avetrana dopo la scomparsa di Sarah, un momento molto toccante. La sensazione è di rapportarsi a una storia che riverbera nella memoria degli italiani. Ho cercato di pormi con tatto e rispetto".

Stasera, invece, in scena porterà il rapporto tra Bologna e l’acqua. Un tema importante dopo l’ultima l’alluvione...

"Raccontiamo come l’acqua sia intimamente intrecciata con la storia e l’identità del nostro territorio. L’acqua è un elemento vitale ma al tempo stesso capace di trasformarsi in una forza devastante".

Amalia Apicella