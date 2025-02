Non solo lezioni, ma tanta educazione civica

Bologna, 20 febbraio 2025 – Chi pensa che la scuola sia fatta solo di lezioni frontali e interrogazioni forse potrà ricredersi alla fine della puntata di oggi del podcast il Resto di Bologna, dedicata ancora una volta a ‘Le voci della scuola’. Grazie alle intuizioni di docenti e dirigenti, spesso con l’aiuto di associazioni del territorio, nascono infatti progetti che coinvolgono i ragazzi in temi importanti, che li traghetteranno verso la loro vita di adulti. Ne raccontiamo alcuni oggi, soprattutto per quanto riguarda il vasto mondo dell’educazione civica. Ma non mancheranno anche progetti che riguardano il teatro, l’educazione finanziaria, fino a incontri con personalità famose che vengono nelle scuole a parlare con i ragazzi. Quest’ultimo è il caso dei Pomeriggi Copernicani, ideati da qualche anno dal docente del liceo Copernico Michele Montanaro. Gli incontri sono rivolti anche alla cittadinanza: il prossimo sarà proprio domani, alle 16, quando Walter Veltroni interverrà sul disagio giovanile. Tra i temi, anche l’allontanamento dei giovani dalla politica.

“Voglio offrire agli studenti – spiega Montanaro – un’opportunità di crescita personale che vada oltre il programma scolastico”. L’obiettivo è “stimolare la curiosità dei ragazzi e il loro senso critico, siamo cittadini prima di essere quello che sogniamo di essere”. E intanto nelle mattinate i ragazzi si confrontano con temi importanti: “Hanno incontrato un ex detenuto del Carcere della Dozza e proprio la settimana scorsa ho portato un gruppo di studenti in visita perché si rendessero conto dell’ambiente carcerario”.

Fra le testimonianze si ascoltano quelle degli studenti Luca e Sara, ma anche della professoressa Giovanna Renzi, delle Guinizelli Carracci. La docente racconta il profondo lavoro fatto sulla memoria: “Il Saragozza – spiega – è ricco di segni, volti e fatti di lotta”. I ragazzi hanno realizzato anche mappe con qr code che rimandano a contenuti audio, videoclip e hanno toccato con mano la “Biblioteca dei libri viventi – continua –. Negli ultimi tre anni abbiamo costituito una redazione che organizza interviste ai testimoni, persone del quartiere. Quest’anno parleremo di donne e dei loro diritti”.