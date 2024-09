La nuova vita dei libri, a Bologna tutti pazzi per Librokilo

Bologna, 8 settembre 2024 – "Siamo molto felici, è stato un successo enorme", Michaela Molinari, event manager di Librokilo commenta caldo l'inaugurazione di un evento che prende piede per la prima volta al DumBo di Bologna.

Migliaia di persone hanno atteso in fila per accedere all'appuntamento svoltosi dalle 10 alle 19.

Ma di cosa si tratta? Librokilo ha dato la possibilità a chiunque di scegliere tra tantissimi testi di saggistica, narrativa, cataloghi d'arte e fotografia, graphic novel e libri per bambini.

Librokilo a DumBo: con 10 euro si porta a casa un chilo di libri usati in buono stato, oppure si possono portare i propri in cambio di un buono (FotoSchicchi)

La maggior parte dei volumi sono usati ma in ottimo stato, alcuni sono ancora nuovi e tutti sono selezionati con cura dalla libreria Ex Libris di Genova.

Una volta fatta la propria scelta, è stato possibile pesare i libri selezionati sulla bilancia di Librokilo e portare a casa un piccolo tesoro fatto di testi introvabili, grandi classici e chicche nascoste.

Insomma, con dieci euro, un chilo di libri usati e introvabili. Per salvarne quintali dal macero.

"Tantissime persone hanno deciso di partecipare - continua Molinari -, contribuendo a salvare questi libri. Ma in tanti, inoltre, hanno portato qui i propri libri per sfruttare la possibilità di cederli a Librokilo per ottenere in cambio un buono per poter acquistare altri volumi".

E' stato possibile, infatti, portare i propri libri da rimettere in circolo, per un massimo di 5 chili e purché siano in ottimo stato, così da contribuire attivamente ad un virtuoso riciclo.

"Ci sono più di 10mila libri pronti all'acquisto - aggiunge Molinari - che ci sono stati forniti da privati cittadini, enti e librerie che hanno deciso di dare a questi tesori una seconda vita".

Librokilo è quindi un progetto che unisce l'amore per i libri e l'impegno ecologista. È stato ideato dall'agenzia di comunicazione Materia Talk, che lo promuove cercando in tutta Italia luoghi che abbiano un alto valore culturale e grande attenzione per l'ambiente.

Desidera salvare dal macero libri usciti dal circuito del mercato editoriale tramite una vendita al kg con prezzi competitivi e una scelta di qualità che incuriosisca lettori e bibliofili.