Il libro di Mingardi e Sacconi a Confindustria Emilia: alla ricerca di risposte e di uno Stato per il futuro

Bologna, 6 marzo 2023 – Si chiama ’Stato essenziale società vitale. Appunti sussidiari per l’Italia che verrà’ il libro di Alberto Mingardi e Maurizio Sacconi (ed Studium) che sarà presentato stasera alle 21 all’auditorium Biagi di Confindustria Emilia Centro, in via San Domenico 4. Pandemia, guerra, crisi energetica. La vita politica oggi si trascina di emergenza in emergenza.

A ciascuna di queste emergenze, si è risposto allargando il perimetro dello Stato. Abbiamo pensato che lo Stato potesse dare tutte le risposte. In questo libro, gli autori provano a offrire una prospettiva dissonante, rispetto a quella dominante negli ultimi anni. Si rivolgono in particolare ai decisori pubblici di una stagione difficile che potrebbe sollecitare il coraggio della discontinuità. Per gli autori, le politiche non hanno solo effetti finanziari, ma anche culturali.

Mettono in campo, cioè, incentivi che condizionano il comportamento delle persone. Il desiderio di sicurezza può trovare soddisfazione non nello Stato pesante ma in un ritrovato dinamismo della società italiana: che a sua volta non può prescindere da uno Stato diverso. A confrontarsi con gli autori su questi temi saranno il sindaco Matteo Lepore e il direttore generale di Confindustria Emilia Tiziana Ferrari; il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, e il viceministro ai Trasporti Galeazzo Bignami. Modera Agnese Pini, direttrice di Qn, Carlino, Nazione e Giorno.