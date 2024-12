Il libro che svela i segreti di Bologna nel podcast del Carlino

Bologna, 13 dicembre 2024 – Bologna la Dotta, la Grassa, la Rossa. Ma soprattutto Bologna la Bella e ancor di più la Curiosa. Oggi, nella puntata del nostro podcast il ‘Resto di Bologna’ (ascoltabile gratuitamente qui sul nostro sito o su Spotify), si scopre una Bologna che “incuriosisce e suscita sorpresa”, grazie ai segreti e bellezze nascosti che Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom, e il giornalista Luca Orsi, già cronista del Carlino, raccontano e svelano all’interno del libro ‘Bologna bella e curiosa’ (Ed. Casma Tipolito Srl).

Un volume, impaginato dall’associazione di categoria e realizzato in collaborazione con il Carlino ed Emil Banca, che i nostri lettori ricevono in regalo oggi con il nostro giornale. Il libro, composto da 64 pagine e arricchito dalle fotografie di Federico Borella, segue un percorso ben preciso, quello di “stupire bolognesi e turisti nostrani e stranieri – raccontano i due autori –. Per questo motivo abbiamo realizzato il libro in versione italiano-inglese. Offriamo così la possibilità ai cittadini e ai visitatori di scoprire e riscoprire una serie di curiosità e particolarità che fanno parte della nostra storia e che mostrano ciò che Bologna ha rappresentato nei secoli”.

A monte ci sono studio e ricerca, ma anche tanto “divertimento – confessano Orsi e Tonelli –. Siamo entrati nel cuore, nell’anima e nella storia della nostra città”, mettendo in luce non solo i classici monumenti che sono sotto gli occhi di tutti, ma anche “dei dettagli a cui, a volte, non si dedica attenzione – aggiungono –. Vogliamo far alzare la testa ai lettori, facendo scoprire loro una sintesi di bellezze e curiosità”. Curiosità che troviamo già in copertina, con “la manina misteriosa all’inizio di Strada Maggiore, che indica il percorso della via Emilia, e la statua del cane Tago che narra di una storia commovente. Ma all’interno del libro c’è molto altro che, magari, in molti non sanno”.

Come per esempio la chiesa nascosta di San Giobbe, la battaglia navale vinta contro Venezia e Bologna capitale della seta. Un volume da leggere e approfondire, che si può portare comodamente nello zaino o in borsa e che “spinge a guardare verso l’alto – concludono Orsi e Tonelli –. Un libro adatto a tutti, dai più giovani agli adulti, che ci fa scoprire e vivere la nostra Bologna, con un occhio diverso, sicuramente più curioso”.