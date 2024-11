Ligabue a Bologna: la data del concerto di recupero

Bologna, 4 novembre 2024 – Il concerto di Ligabue a Bologna del 31 ottobre è saltato all’ultimo momento a causa dell’influenza che ha colpito duramente il rocker di Correggio: gli spettatori già arrivati al Teatro Europauditorium sono dovuti tornare a casa con la promessa di rimborso del biglietto e, per chi potrà e vorrà, anche una nuova data per il sospirato incontro.

Ora la data c’è: lo show ‘Ligabue in Teatro - dedicato a noi’ sarà recuperato domenica 1 dicembre, sempre al Teatro Europauditorium.

Luciano Ligabue annuncia la data di recupero del concerto di Bologna

Dopo il forfait di Bologna, il Liga era stato costretto a disdire anche gli appuntamenti del 3 novembre a Piacenza e di lunedì 4 novembre a Mantova. Sono già state comunicate le nuove date: Ligabue suonerà al Teatro Municipale di Piacenza il 28 novembre e il 22 novembre al Teatro Sociale di Mantova.

Chi preferisce il rimborso

Tutti i biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data. Chi invece preferisse optare per il rimborso del titolo di ingresso deve farlo entro il 15 novembre (per info friendsandpartners.it).

Lo show all’ingresso

Giovedì scorso, a consolare il pubblico rimasto all’asciutto sono stati il chitarrista di Ligabue, Federico Poggipollini (video), e anche gli altri membri della band: Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi al piano/tastiere (e direzione musicale) e Lenny Ligabue, il primogenito del cantante, per la prima volta in tour con il padre alla batteria