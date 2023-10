Ligabue infiamma all’Unipol Arena: la dedica a Bologna

Bologna, 20 ottobre 2023 – Concerto a Bologna per Luciano Ligabue: questa sera il cantautore sarà all'Unipol Arena di Casalecchio, tappa di "Indoor Tour 2023 - Dedicato a noi, tour cominciato il 9 e 10 ottobre all’Arena di Verona.

Prima di esibirsi dalle 21 questa sera sul palco, Ligabue ha voluto mandare un messaggio alla città attraverso il suo profilo Instagram. "Bologna, ci sei? Stasera è dedicato a noi", l’appello social del cantante, che ha fatto partire il conto alla rovescia per il concerto.

Ligabue e la scaletta del concerto all'Unipol Arena del 20 ottobre 2023

Una citazione anche al suo nuovo album, "Dedicato a noi", con tante canzoni di successo come Riderai e Una canzone senza tempo. Rimane ancora qualche posto disponibile per stasera, acquistabile sulla piattaforma TicketOne. Il tour continuerà per tutti i palazzetti d'Italia fino ai primi di dicembre.

La possibile scaletta

Questa la scaletta dei precedenti concerti di Firenze e Torino, anche se è possibile che stasera qualcosa cambierà:

Stanotte più che mai

Si viene e si va

I ragazzi sono in giro

Chissà se Dio si sente solo

Lambrusco & pop corn

Balliamo sul mondo

La metà della mela

Quella che non sei

Così come sei

Riderai

Piccola stella senza cielo

Sarà un bel souvenir

Una canzone senza tempo

Questa è la mia vita

Marlon Brando è sempre lui

Lettera a G.

Viva!

A che ora è la fine del mondo?

Tra palco e realtà

Encore:

Dedicato a noi

Certe notti

Urlando contro il cielo