L’incontro al cinema che cambia la vita: “Così ho ritrovato la magia”

Bologna, 7 dicembre 2023 – Cristina e Davide si sono conosciuti sotto le stelle del cinema in piazza Maggiore, durante la proiezione di Persepolis. “Forse sono un po' nostalgica – scrive ora lei in una lettera – ma volevo solo dirti che il periodo durante il quale ci siamo visti è stato per me particolarmente buio e l'incontro al semaforo nella sua spontaneità mi ha ridato quella magia che avevo perso. P.s. - aggiunge Cristina - Ho letto i fumetti di ‘Persepolis’ e avevi ragione, sono davvero molto belli". Ha un sapore desueto e romantico questa lettera. Assomiglia alle storie che raccontano i nonni, di quando ci si incontrava e innamorava al cinema. Ma anche oggi si può dire - come scrive la Cineteca di Bologna sui social -: “Galeotta fu la proiezione”.

Per Davide e per chi volesse leggerla la lettera di Cristina è appesa alla cancellata di piazzetta Magnani, accanto al Cinema Lumière. “Il cinema apre un dialogo - aggiunge la Cineteca -, a volte qualcosa di più, uno spaccato di poesia in cui immergersi”. Una proiezione in piazza Maggiore è stata l'occasione per Cristina e Davide di incontrarsi, per lei - a distanza di tempo - di ricordare un incontro inaspettato e salvifico”.