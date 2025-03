L’Intelligenza Artificiale omaggia il genio ’umano’ di Freak Antoni

Bologna, 11 marzo 2025 – Iniziato come un esperimento sociale, il Saremo AI Music Festival, organizzato dalla società bolognese Loop, è diventato un fenomeno sulla rete, dove i profili dei 27 cantanti, generati, come i brani che interpretano, i loro manager, i loro addetti stampa, interamente dall’Intelligenza Artificiale, sono seguitissimi dai fan che, con le loro votazioni, decreteranno il vincitore di questa competizione. Anche le radio hanno programmato le canzoni, spesso facendo credere agli ascoltatori che si trattasse di composizioni proposte da artisti reali e non da modelli creati dagli algoritmi.

In attesa di conoscere il vincitore di questa competizione, unica in Italia, gli organizzatori hanno deciso di affiancare al premio che consegnerà la giuria popolare, un altro riconoscimento, il Premio Freak, intitolato alla memoria di Roberto ‘Freak’ Antoni, il cantante e fondatore degli Skiantos, il gruppo bolognese che ha inventato alla fine degli anni ’70 il rock demenziale -, scomparso nel 2014. Un punto di riferimento, dunque, nel ricco panorama artistico bolognese. "Si tratta – dicono – del riconoscimento più eclettico del Festival, dedicato al cantane AI che più ha saputo rompere gli schemi, spiazzare e conquistare con la sua unicità". Verrà infatti assegnato da una giuria umana, scelta, continuano, "per riflettere l’essenza stessa del Saremo AI Music Festival, che non è un semplice concorso di canzoni, ma un esperimento culturale innovativo che intreccia musica, tecnologia, arte, letteratura, media e comunicazione in un’unica, inedita piattaforma espressiva. Per questo, a comporla sono professionisti e accademici di alto livello, provenienti da ambiti diversi, dall’informatica alla musica, dall’arte alla letteratura, dai media ai social. Per offrire una lettura multidisciplinare e sfaccettata di un festival che supera le categorie tradizionali e si pone come un laboratorio sperimentale per interrogarsi su come l’AI stia ridefinendo il nostro modo di creare, raccontare ed emozionare".

La giuria

Un gruppo davvero ricco e molto vario, nel quale, per fare qualche nome, spiccano personalità come Fabio Testoni, nome d’arte Dandy Bestia, co-fondatore e chitarrista degli Skiantos, uno che la musica ‘vera’ la conosce molto bene; la scrittrice Lia Celi, il cui ultimo romanzo ’Love Me Corvin’ ha come protagonista un eroe nato proprio grazie alla IA; Roberto Grandi, co-direttore del master Digital Marketing and Communication, Bologna Business School, già assessore alla Cultura del Comune e già presidente di Bologna Musei; Nicola Ballario, che da 5 anni conduce ’The Square’ su SkyArte, una delle poche trasmissioni tv sull’arte contemporanea; Piergiorgio Degli Esposti, docente Unibo, insegna Web Society & Globalization e Comunicazione e Media Digitali e infine Danilo Masotti, influencer e scrittore degli Umarells.

Tutti possono ascoltare le canzoni e votare il proprio cantante preferito sul sito www.saremofestival.ai.